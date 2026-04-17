第2艘陸產大型郵輪 11月提前交付

在以「先進製造」為主題的第一三九屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）第一期已開展，本屆廣交會第一期繼續設立服務機器人專區。 眾多中國企業攜帶功能創新的機器人產品亮相，展覽內容包括電子家電、工業製造、照明電氣、五金工具、車輛及兩輪車等板塊。

2026-04-17 05:27