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第2艘陸產大型郵輪 11月提前交付
中國船舶集團旗下上海外高橋造船有限公司與愛達郵輪十六日聯合宣佈，第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」將於二○二六年十一月六日正式交付，較原計畫提前近兩個月。
中新社報導，相較於首製船「愛達．魔都號」，項目整體建造效率顯著提升百分之二十。三月二十日，「愛達．花城號」在外高橋造船順利出塢，全面進入碼頭調試階段。截至目前，項目總進度達百分之九十六，其中內裝工程完成百分之八十七，調試工作完成百分之七十六，多個關鍵節點均提前達成，計畫於五月中旬出海試航。
「愛達．花城號」全長三四一米，總噸位達十四點一九萬，擁有二千一百三十間客房和套房，滿載可容納五二三二名賓客。全船設施配備齊全，擁有二十多間各具特色的餐廳及酒吧、可容納千人的大劇院、購物中心、藝術長廊、健身房、水療中心、兒童俱樂部等，充分滿足不同年齡段賓客的需求。交付後，「愛達·花城號」將從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航季。 作為國產首艘大型郵輪「愛達．魔都號」的姐妹船，「愛達．花城號」在空間設計、智能科技與郵輪體驗上進行了全面升級。「愛達．花城號」的船體造型更為修長優美，中庭面積擴大一倍，內飾融合新藝術風格，以「花卉」為設計主線貫穿全船。同時，「愛達．花城號」將搭載更先進的智能科技，艙房與公共區域引入智能交互功能，為賓客帶來「更科技」的度假體驗。
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