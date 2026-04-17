驚豔國際…大陸服務機器人 加速出口

在以「先進製造」為主題的第一三九屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）第一期已開展，本屆廣交會第一期繼續設立服務機器人專區。 眾多中國企業攜帶功能創新的機器人產品亮相，展覽內容包括電子家電、工業製造、照明電氣、五金工具、車輛及兩輪車等板塊。

中新社報導，中國工業和信息化部統計數據顯示，截至二○二五年，中國人形機器人整機企業數量超一百四十家，發布產品超三百三十款。

「這款水陸兩棲智能球形機器人可在攝氏零下四十五度至六十五度的環境中工作，適用於日常巡檢、應急救援等場景。」邏騰（杭州）科技有限公司副總經理段田野表示，廣交會是公司開拓新客戶的重要平台。連日來，已有中亞、歐洲等地區的採購商前來問貨洽談，有的採購商已相約到工廠實地探訪。他說，去年，他們的產品海外銷售額超過一百萬美元。他們公司注重創新，擁有數十項專利，產品暢銷中東、北美、非洲等地區。

走進廣州動易人工智能科技有限公司展位，一台人形機器人正在揮舞著羽毛球拍進行回球，吸引眾多採購商駐足觀看。 「如果訂購三百台機器人，售價多少，需要多久可發貨？」韓國採購商李英惠在觀摩機器人後，當即與工作人員洽談訂單。 該公司負責人表示，「這是我們第一次參加廣交會，帶來了可以實現羽毛球交互任務的人形機器人，它可以快速預測羽毛球的軌跡，提前移動到位，完成回擊。廣交會第一期開展以來，已有北美、東南亞、歐洲等地區的採購商前來洽談訂單。截至目前，公司產品海外銷售額已經超過五百萬元（人民幣，下同），銷往美國、加拿大、德國、韓國等國家」。

二○二五年，工業機器人、服務機器人產量均居中國第一。如今，廣東機器人產業以「產品＋服務＋生態」的模式，穩步拓展國際市場。

在廣州視源電子科技股份有限公司展位，來自阿聯酋的採購商費薩爾．哈蒂姆仔細查看一款智能柔性機械臂。他表示：「中國的機器人產品讓我眼前一亮，這正是我想要採購的產品。」

該公司機器人業務總裁龔子鈺表示，公司在本屆廣交會帶來了集語音交互、開源算法模型與具身智能控制於一體的機械臂，可以靈活切換裝配、檢測等多種任務，受到許多採購商青睞。

他說，他們公司二○二五年的海外自有品牌業務收入六點六六億元，同比增長超過百分之五十四。