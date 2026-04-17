陸經濟回暖？第一季GDP年增5% 高於外界預期

大陸國家統計局昨（十六）日公布，今年第一季ＧＤＰ年增百分之五，高於外界預期的百分之四點八。大陸國家統計局表示，第一季主要宏觀指標增速回升，新動能快速成長，但外部形勢更加複雜多變，國內供給強但需求弱的矛盾仍然突出，下階段，要實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給。

據國家統計局初步核算，第一季國內生產毛額人民幣三十三兆四千一百九十三億元，按不變價格計算，按年增長百分之五，比去年第四季加快○點五個百分點，並達到大陸官方今年設定的ＧＤＰ年增率目標百分之四點五至百分之五的高標。

分產業看，第一產業（農林漁牧）ＧＤＰ人民幣一兆一千九百四十一億元，年增百分之三點八；第二產業（製造業）ＧＤＰ人民幣十一兆六千一百三十五億元，年增百分之四點九；第三產業（服務業）ＧＤＰ人民幣二十兆六千一百一十七億元，年增百分之五點二。

大陸國家統計局副局長毛盛勇表示，第一季經濟的良好開局為全年經濟穩定運行和實現全年目標打下了堅實的基礎，ＧＤＰ增速百分之五，在全球主要經濟體裡應該是繼續名列前茅的，今年經濟增長速度更多還是靠新質生產力的培育，創新驅動發展以及新動能加快成長支撐起來的。

值得注意的是，當前，國內需求總體在改善，為經濟持續增長創造有利條件。毛盛勇分析，從第一季資料來看，內需的貢獻率更高，達到了百分之八十四點七，比去年同期提高近三十個百分點，投資增速跟去年比由負轉正，特別是今年的消費品進口，第一季年增百分之五點四，說明國內市場需求逐步恢復。

毛盛勇指，三月生產者物價指數（ＰＰＩ）年增百分之○點五，是四十一個月首度由負轉正，國內市場供需關係進一步改善是ＰＰＩ由負轉正最主要的原因，特別是產業智慧化、綠色化升級帶動了相關產品的需求擴大，價格上漲，這些年，「人工智慧＋」加快拓展，算力需求高速增長，帶動相關產品需求擴張和價格上漲。

毛盛勇說，ＡＩ商業化規模化應用取得階段性突破，到今年三月份，日均詞元（token）調用量突破一百四十兆，比去年底增長超過百分之四十，ＡＩ發展賦能千行百業，帶動相關領域快速增長，第一季規模以上數位產品製造業增加值年增百分之十一點二，與ＡＩ生產和應用直接相關的電子專用材料製造、積體電路製造行業增加值分別增長百分之三十二點五和百分之四十九點四。