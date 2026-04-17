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寧德股價飆 躍市值三哥 超越貴州茅台、中國石油等大咖

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
寧德時代A股市值躍居第三名。圖為寧德時代展出神行PLUS電池。（新華社）
寧德時代A股市值躍居第三名。圖為寧德時代展出神行PLUS電池。（新華社）

受到第1季財報繳出淨利潤年增48%成績影響，寧德時代昨（16）日A股大漲，市值接連超越貴州茅台、中國石油等大型權值股，躍居全市場第三位，僅次於農業銀行、工商銀行2檔銀行股。

寧德時代昨天收盤價人民幣453.9元，大漲5.3%，市值首次突破人民幣2兆元大關，達人民幣2兆12億元（約新台幣9兆元），創下歷史新高。

寧德時代披露2026年第1季財報營收人民幣1,291億元，創歷史新高，年增52%，淨利潤人民幣207億元（約新台幣931億元），年增48%。照此計算，寧德時代第1季日賺約人民幣2.3億元（約新台幣10億元）。

每日經濟網報導，寧德時代還發布公告稱，設立全資子公司廈門時代資源集團（暫定名）。該子公司擬定註冊資本人民幣300億元，定位為新能源礦產領域的專業投資營運與管理平台，目的在進一步向上游關鍵原材料領域延伸，整合現有礦業資產。

寧德時代表示，該平台將圍繞公司電池產業布局及需求，整合現有礦業相關資產，拓展海內外優質礦產資源項目，保障主營業務原材料供應與產業鏈安全，本次投資是公司圍繞主業強化產業鏈布局的重要舉措，有利於提升供應鏈保障與核心競爭力。

此外，中恒電氣日前公告，寧德時代擬以約人民幣41億元的增資對價，認購中恒科技投資新增註冊資本。本次入股主要是為了發揮各自優勢，促進寧德時代和中恒電氣圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展相關業務及戰略合作。

界面新聞報導，寧德時代是全球大型動力電池和儲能電池提供商。2025年全球動力電池市占率39%，連續九年全球第一；儲能電池市占率30%，連續五年登頂。

除了寧德時代，多家鋰電公司業績也出現大幅增長。天華新能預計，2026年第1季淨利潤人民幣9億元至10億元，遠超去年全年人民幣4億元的淨利潤，年增長上限高達321倍。億緯鋰能也預告，第1季淨利潤人民幣13億元至14億元，年增25%至35%。

人民幣 寧德時代

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