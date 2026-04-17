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陸 AI 算力服務價格漲漲漲 阿里雲四天內漲三次

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
算力漲價潮席捲全球，多個巨頭展開新一輪漲價。其中，阿里雲短短四天內連發三項漲價通知。 （中新社）
算力漲價潮席捲全球，多個巨頭展開新一輪漲價。其中，阿里雲短短四天內連發三項漲價通知。 （中新社）

大陸算力漲價潮擴散，大陸多家廠商相繼調整，阿里雲近日多次調價漲幅約2%至7%。騰訊雲與百度智能雲亦上調AI算力與存儲價格。法人機構指出，Token需求攀升帶動算力需求急增，供給受限形成算力荒，推動算力租賃由「賣算力」轉向「賣Token」。

科創板日報報導，算力漲價潮正席捲全球，多個巨頭展開新一輪漲價。其中，阿里雲短短四天內連發三項漲價通知，宣布對大模型服務平台百煉部分模型單元（MU）服務價格進行調整，漲幅約2%至7%，並自5月15日生效。阿里雲同日亦上調DDoS防護產品價格，由100元/Mbps/月升至150元。此前，阿里雲13日已調整DataWorks標準版與專業版API免費額度，超額部分改為按量計費。

除阿里雲外，多家大陸雲服務與AI廠商亦相繼漲價。騰訊雲4月初上調AI算力、容器及EMR價格約5%；百度智能雲AI算力與存儲上調5%至30%。海外市場方面，美國AI公司Anthropic亦調整企業級產品Claude Enterprise訂閱模式，由固定月費轉為按算力消耗計費，並另收基礎費用。

同時，B端算力租賃市場AI晶片租賃價格走高。SemiAnalysis數據顯示，AI晶片租賃市場價格上升，H100一年期租賃價格由約1.70美元/小時升至2.35美元/小時，漲幅近40%。

科創板日報提到，2026年以來全球算力需求快速成長，OpenRouter平台Token消耗較一年前增長約7至8倍，其中國產大模型為主要驅動。21世紀經濟報導認為，推理正取代訓練成為算力主戰場。德勤報告指出，2026年AI推理將占算力約三分之二，隨占比提升，單一Token成本、部署密度與能效比成為選型關鍵。

中信證券指出，Token消耗攀升推動算力需求急增，但供給受限形成算力荒。東吳證券則認為，算力租賃行業將重構，模式正由「賣算力」轉向「賣Token」。

澎湃新聞報導，AI專家郭濤表示，本輪漲價是多重因素共同作用的結果，既源於高端GPU、存儲晶片等硬體成本的剛性上漲，以及大模型訓練帶來的能耗與碳排放管控成本攀升，也是頭部廠商從傳統的「成本加成定價」轉向「價值定價」的主動戰略調整，以往低價搶市場的模式已失效，算力成為稀缺資產，廠商為高品質發展主動優化價格。

百度 騰訊 大陸

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