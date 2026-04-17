陸首季 GDP 年增5% 優於預期 官方解讀宏觀指標增速回升

大陸國家統計局昨（16）日公布，今年第1季GDP年增5%，高於外界預期的4.8%。大陸國家統計局表示，第1季主要宏觀指標增速回升，新動能快速成長，但外部形勢更加複雜多變，國內供給強但需求弱的矛盾仍然突出，下階段，要實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給。

據大陸國家統計局網站，初步核算，第1季國內生產毛額（GDP）人民幣33兆4,193億元，年增長5%，比去年第4季加快0.5個百分點，並達到大陸官方今年設定的GDP年增率目標4.5%至5%的高標。

分產業看，第一產業（農林漁牧）GDP人民幣1兆1,941億元，年增3.8%；第二產業（製造業）GDP人民幣11兆6,135億元，年增4.9%；第三產業（服務業）GDP人民幣20兆6,117億元，年增5.2%。

大陸國家統計局副局長毛盛勇表示，第1季經濟的良好開局，為全年經濟的穩定運行和實現全年目標打下堅實基礎，GDP增速5%，在全球主要經濟體裏應該是繼續名列前茅的，今年經濟增長速度更多還是依靠新質生產力的培育，創新驅動發展以及新動能加快成長支撐起來的。

值得注意的是，當前，國內需求總體正在改善，為經濟持續增長創造有利條件。

毛盛勇分析，從第1季的資料來看，內需的貢獻率更高，達到了84.7%，比去年同期提高近30個百分點，投資增速跟去年比由負轉正，特別是今年的消費品進口，第1季年增5.4%，說明國內市場需求逐步恢復。

毛盛勇指出，3月生產者物價指數（PPI）年增0.5%，是41個月首度由負轉正，國內市場供需關係進一步改善是PPI由負轉正的主因，特別是產業智慧化、綠色化升級帶動相關產品的需求擴大，價格上漲，這些年，「人工智慧+」加快拓展，算力需求高速增長，帶動相關產品需求擴張和價格上漲。

毛盛勇說，AI商業化規模化應用取得階段性突破，到今年3月，日均詞元（token）調用量突破140兆，比去年底增長超過40%，AI發展賦能千行百業，帶動相關領域快速增長，第1季規模以上數位產品製造業增加值年增11.2%，與AI生產和應用直接相關的電子專用材料製造、積體電路製造行業增加值分別增長32.5%和49.4%。