陸車企重啟 HEV 技術布局

油電混動（HEV）技術在大陸車市出現回升跡象。包括吉利、廣汽等車企近期相繼發布HEV相關技術方案，多家自主品牌也重啟相關布局。

第一財經日報報導，吉利汽車集團發布全球新一代AI油電混動技術方案「i-HEV智擎混動」，該方案百公里綜合油耗實測低至2.22L（1公升跑45公里）、發動機熱效率達48.41%，今年將率先搭載在星瑞、星越L、第四代博越L、第5代帝豪等多款吉利中國星主銷車型上。

就在吉利發表HEV相關技術前一天，廣汽也在科技日上發布星源超級雙擎（HEV）動力技術。除此之外，今年以來，長安、長城、奇瑞等自主品牌也都集體重拾起了HEV這張技術底牌。

HEV技術透過發動機與電機協同工作，在不外接充電的前提下實現30%以上的省油率。與PHEV（插電混動）和增程車相比，核心優勢是無須改變用戶使用習慣、沒有補能焦慮。但缺點是HEV未被納入新能源汽車範圍，無法享受綠牌、購置稅減免、補貼等政策紅利。

過去幾年，PHEV和增程式車型，憑藉政策激勵獲得爆發式增長，而大陸自主品牌的HEV產品先前很多用於出口，在大陸市場長期「叫好不叫座」。與之形成鮮明對比的是海外市場。在歐美、東南亞等地，HEV憑藉無須基建配套、節能效果顯著、使用成本低等優勢，已成為主流節能技術路線之一。