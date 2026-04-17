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陸70城新屋3月年跌價3.4%

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

路透根據大陸國家統計局公布數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數年跌3.4%，跌幅為十個月最大，並較2月下跌0.2%。

經測算，3月70個大中城市中，新建住宅價格指數單月上漲的有14個，2月有10個；下跌54個，2月有53個；持平的2個，2月有7個。

3月大陸一線城市新建商品住宅銷售價格年降2.2%，降幅與上月相同。其中上海逆勢上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、4.7%和5.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格年降3.3%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格年降4.0%，降幅與上月相同。

不過，若按月比由上月持平，轉為上漲0.2%。其中北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.2%。

大陸國家統計局城市司統計師王中華解讀，3月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二、三線城市按月降幅收窄或相同。新建商品住宅、二手住宅銷售價格按月上漲城市個數，均比上月增加。

大陸的一線城市二手住宅銷售價格年降7.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.3%、6.2%、8.1%和7.0%。二線城市二手住宅銷售價格年降6.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格按年降6.4%，降幅擴大0.1個百分點。

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