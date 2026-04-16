快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

公司開會突發病 絲芭傳媒總裁63歲猝死…曾創立SNH48捧紅鞠婧禕

香港01／ 撰文：盧詩文
上海絲芭文化傳媒集團有限公司發佈官方訃告，公司創始人、總裁王子傑先生，因突發心源性疾病，經全力搶救無效。圖／取自紅星新聞
上海絲芭文化傳媒集團有限公司發佈官方訃告，公司創始人、總裁王子傑先生，因突發心源性疾病，經全力搶救無效。圖／取自紅星新聞

4月16日，上海絲芭文化傳媒集團有限公司公告稱，公司創始人王子傑先生，因突發心源性疾病，經搶救無效，於2026年4月14日19時在上海逝世，享壽63歲。

據了解，王子傑早年深耕遊戲領域，2003年創立久游網，代理《勁舞團》並風靡全國。2012年，他跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造SNH48，被稱為「中國偶像教父」。

知情人士：王子傑在開會時突發心源性疾病猝死

4月16日，上海絲芭文化傳媒集團有限公司發佈官方訃告，公司創始人、總裁王子傑先生，因突發心源性疾病，經全力搶救無效，於4月14日19時在上海與世長辭，享壽63歲。

據《北京青年報》報導，有知情人士透露，王子傑先生系在公司會議室主持工作會議時突發疾病，屬於「工傷」。

絲芭傳媒核心管理層的知情人士透露，王子傑先生離世前，正於公司會議室召開內部業務會議，部署SNH48集團年度規劃與新分團拓展事宜。會議進行中，他突感心臟不適，隨即倒地，現場人員立即撥打急救電話並送醫搶救，但因病情兇險，最終於當天19時搶救無效離世。

從遊戲巨頭到偶像教父

公開資料顯示，王子傑（Oji Takeshi），1963年生於上海，祖籍浙江寧波，日本籍漢族人士。本科畢業於復旦大學數學系，後獲日本同志社大學工學碩士學位，現任上海絲芭文化傳媒集團有限公司總裁。

1987年，王子傑赴美國參與電腦遊戲開發，1990年留學日本後加入KONAMI集團，主導《心跳回憶》等作品引進中國。2003年在滬創立久游網，推出《勁樂團》、《勁舞團》等休閒網遊，最高同時在線破80萬，成為80、90後青春符號，他也獲評「中國遊戲產業最具影響力人物」。

2012年，王子傑在海外養成系偶像模式中發現商機，跨界創立絲芭傳媒，引入日本養成系模式打造了國內首支大型偶像團體SNH48，以「劇場公演+總選投票」本土化運營，陸續建立GNZ48、BEJ48等七大分團，構建數百人偶像矩陣，鞠婧禕、李藝彤、孫芮等從這裏出道，徹底改寫內娛造星生態，被稱為「中國偶像教父」。

曾舉報鞠婧禕偷稅漏稅

2025年，絲芭傳媒涉及多起合同糾紛訴訟，包含藝人解約及著作權案件。旗下藝人孫芮、趙粵、李藝彤等人相繼解約。2026年3月31日，絲芭傳媒舉報鞠婧禕涉嫌偷稅漏稅。對此，鞠婧禕方否認偷稅漏稅，指控絲芭傳媒誹謗。

3月31日晚，中共國家稅務總局上海市稅務局稽查局發布通報，回應關於鞠某某涉稅事項的實名舉報。通報稱，經核查，未發現舉報所反映的涉稅問題。

延伸閱讀：

絲芭傳媒總裁王子傑去世　曾與鞠婧禕陷解約糾紛

兒子遭欺凌 父在學校調解時情緒激動猝死 現場無人會用AED

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

公司開會突發病 絲芭傳媒總裁63歲猝死…曾創立SNH48捧紅鞠婧禕

4月16日，上海絲芭文化傳媒集團有限公司公告稱，公司創始人王子傑先生，因突發心源性疾病，經搶救無效，於2026年4月14日19時在上海逝世，享壽63歲。

3分鐘內生成一套家居設計方案 「智能空間第一股」群核科技消博會秀新技術

即將於17日登陸港交所、全球智能空間第一股、「杭州六小龍」之一群核科技在第六屆消博會上帶來全新的AI空間設計解決方案「酷家樂AI設計師」，它能夠賦予具身智能機器人專業的空間設計服務能力，實現與消費者的實時互動。群核科技的空間技術讓原本至少耗費7小時的設計方案，能在3分鐘之內就產生。解放空間設計師的勞動效率。

限制對美出口太陽能設備？ 大陸商務部避答宣稱不了解

外電昨天報導，中國官員已召集其國內太陽能面板設備供應商初步會談，考慮限制向美國出口太陽能設備，引起關注。但中國商務部新聞...

算力需求井噴 大陸日均Token調用量較上年末增超四成

中國大陸人工智慧商業化規模化應用取得階段性突破，到今年3月份，日均詞元（Token）調用量突破140萬億，比上年末增長超40%。

DeepSeek招聘去內蒙古草原「守機房」 月薪最高13.8萬元

AI大模型公司DeepSeek於15日發布全新招聘崗位，此次招聘崗位為數據中心高級運維工程師、數據中心高級交付經理，月薪最高達3萬元人民幣（約新台幣13.8萬元）；引起關注的是，DeepSeek選擇的落點是內蒙古烏蘭察布，這裡是國家「東數西算」工程八大樞紐節點之一，有網友表示，「乖乖，守太廟都賺不了這麼多」。

藉「交友陪伴」為由向未成年人發色情消息 抖音大陸用戶被抓

陸媒報導，近期社群媒體抖音在治理中發現，涉未成年人違規行為出現新場景、新手法：部分用戶藉「交友陪伴聊天」向未成年人發送低俗色情訊息，誘導拍攝私密部位；惡意魔改經典動畫，植入血腥恐怖元素，炮製「兒童邪典」；甚至透過AI生成未成年人悲慘形象吸粉引流，不當牟利。目前違法用戶已被抓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。