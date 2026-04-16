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鎖定老齡化、心理健康需求 消博會展示「AI醫生」解放醫療資源

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
醫療機器人企業孚寶在第六屆消博會展出心理健康儀器，目前主要針對學校孩童。記者黃雅慧／攝影
醫療機器人企業孚寶在第六屆消博會展出心理健康儀器，目前主要針對學校孩童。記者黃雅慧／攝影

大陸官方力推AI+健康趨勢下，第六屆消博會上多可見AI診斷機器人，除了有中醫快速診斷外，也有針對心理健康推出的預防性陪聊機器人。發揮AI在大健康領域的效用，舒緩醫療資源緊張壓力，扮演醫院與家戶之間的橋樑。

廣西醫科大學第一附屬醫院展出AI康養儀器，宣稱能夠3分鐘內預見健康，據現場工作人員介紹，該儀器能夠快速將患者分成陰虛、陽虛類別，然後做出基本數據採集，並按照基本體質分派看診類別，解放中醫的勞動力，加快中醫看診的效率。

新民晚報報導，百聯股份展出一批助老科技與適老化產品，工作人員正在現場演示AI中醫大腦如何「把脈」。只要用手握住感應器，90秒左右就能完成AI脈象檢測，包括臟腑、氣血、經絡、脊柱等4方面的幾十項檢測項目。AI中醫不僅能給出健康建議，還提供一份個性化調養推薦。

孚寶機器人市場部人員趙冬青對本報表示，老齡化引起醫療資源缺乏，以及優質醫療資源的緊缺性。很多民眾看病都想找專家醫生解決，但頂層醫療資源應該解決更複雜病情；另外，醫療資源比較貧乏的區域，反而有些重大疾病其實沒有渠道找到比較優質的資源。因此大陸官方近幾年都在談「醫療資源下沉」，他們的產品就是在這樣的趨勢下產生，試圖打通「小病基層看、大病市級醫院」看的服務鏈條。

趙冬青稱，他們產品就解決三問題：一是便利性，能足不出戶看醫生，並完成配藥、購藥，以及送藥上門；二是在家裡可以聯繫到看診的資源；三是醫生開完處方後，能便利購買藥物。而且能夠協助慢性病患建立基本身體檢測檔案，且能針對指數異常進行預先警告，同時能夠聯繫到家庭醫生介入治療。

趙冬青說，現在談AI應用，「其實最終所有背後的邏輯都是數據壁壘，根本不是技術壁壘」。所以他們產品正慢慢打通壁壘。因此他們也跟政府密切合作。

除了身體慢性病追蹤外，孚寶也推出心理健康儀器，目前主要針對學校孩童，趙冬青稱，背後邏輯算法其實傳統量表，並疊微表情、語言語氣，同時結合應用算法，多維度推導出結論，提高精準度。

海南日報報導，在國際健康消費分展區，海南博鰲超級數智醫院管理有限公司打造的「超級AI醫院」，其為一個連接頂級醫療資源和普通患者的「超級大腦」。超級AI醫院把這些頂尖專家幾十年的診療經驗、手術技巧和判斷邏輯，全部教導給AI，變成了一個個聰明的「數位醫生」。

廣西醫科大學第一附屬醫院展出AI醫療檢測儀器供民眾體驗，能快速檢測身體基本狀況。記者黃雅慧／攝影
廣西醫科大學第一附屬醫院展出AI醫療檢測儀器供民眾體驗，能快速檢測身體基本狀況。記者黃雅慧／攝影

醫療機器人企業孚寶推出家戶醫療機器人，試圖打通醫療資源服務的鏈條。記者黃雅慧／攝影
醫療機器人企業孚寶推出家戶醫療機器人，試圖打通醫療資源服務的鏈條。記者黃雅慧／攝影

廣西醫科大學第一附屬醫院在第六屆消博會展出AI康養儀器，宣稱能夠3分鐘內預見健康。記者黃雅慧／攝影
廣西醫科大學第一附屬醫院在第六屆消博會展出AI康養儀器，宣稱能夠3分鐘內預見健康。記者黃雅慧／攝影

大陸 勞動力 機器人

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