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3分鐘內生成一套家居設計方案 「智能空間第一股」群核科技消博會秀新技術

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
即將於17日登陸港交所、全球智能空間第一股、「杭州六小龍」之一群核科技在第六屆消博會上展出全新的AI空間設計解決方案「酷家樂AI設計師」。記者黃雅慧／攝影
即將於17日登陸港交所、全球智能空間第一股、「杭州六小龍」之一群核科技在第六屆消博會上展出全新的AI空間設計解決方案「酷家樂AI設計師」。記者黃雅慧／攝影

即將於17日登陸港交所、全球智能空間第一股、「杭州六小龍」之一群核科技在第六屆消博會上帶來全新的AI空間設計解決方案「酷家樂AI設計師」，它能夠賦予具身智能機器人專業的空間設計服務能力，實現與消費者的實時互動。群核科技的空間技術讓原本至少耗費7小時的設計方案，能在3分鐘之內就產生。解放空間設計師的勞動效率。

記者實地探訪，「酷家樂AI設計師」能聽懂消費者的家裝需求，還能以一句話換商品換風格，為消費者打造全新家裝設計體驗全語音交互及時響應。用戶只需說出自家的小區名稱、戶型面積以及喜歡的風格，機器人即可從雲端直接調用戶型數據和3D模型，幾分鐘生成一套3D家裝方案。

而群核科技最強技術在於空間智能，群核科技副總裁湯錫峰對本報表示，跟現在流行的李飛飛的世界模型方向一樣但略有不同，李飛飛是圖像生成3D，群核科技是結構化生成3D。群核科技的原生數據是空間，具有物理屬性正確的特點，就單純從視角、從材質仿角度講，生產的內容具有高度仿真數據屬性。而圖像生成則比較缺乏物理屬性。

湯錫峰表示，目前全球比較少有發布空間智能板塊能用的產品，目前群核科技已經跟像智元機器人跟銀河通用的一些機器人公司合作，提供合成數據給他們，包括google的一些關於空間智能研究，也有用到群核科技的合成數據。

湯錫峰指，室內數據採集其實難度更高，但他們擁有4.7億個3D模型、有5億個3D空間數據，這就是群核科技的核心數據資產。

群核科技港股IPO申購正式收官。券商數據顯示，群核科技此次公開發售獲約1071倍的超額認購，融資申購額達1,312億港元，成為近期港股AI板塊又一焦點新股。本次港股IPO，群核科技計劃全球發售約1.61億股，其中香港發售1606.2萬股，國際發售1.45億股，分別佔全球發售股份總數的10%和90%，另有約15%超額配股權。

「酷家樂AI設計師」15日舉辦新品發布會，現場演示相關功能，能以一句話換商品換風格，為消費者打造全新家裝設計體驗全語音交互及時響應。記者黃雅慧／攝影
「酷家樂AI設計師」15日舉辦新品發布會，現場演示相關功能，能以一句話換商品換風格，為消費者打造全新家裝設計體驗全語音交互及時響應。記者黃雅慧／攝影

「酷家樂AI設計師」15日舉辦新品發布會，群核科技副總裁湯錫峰介紹群核科技的空間智能技術。記者黃雅慧／攝影
「酷家樂AI設計師」15日舉辦新品發布會，群核科技副總裁湯錫峰介紹群核科技的空間智能技術。記者黃雅慧／攝影

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