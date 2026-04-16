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中國大陸製鍍層及彩塗鋼板 恐遭南韓徵收反傾銷稅
韓聯社報導，韓國產業通商部貿易委員會今天認定，中國4家鋼鐵企業生產的鍍層鋼板和彩色塗層鋼板存在傾銷行為，因此決定建議韓國財政經濟部長官，針對中國有關產品徵收反傾銷稅，稅率為22.34%至33.67%，將在調查後於9月作出最終決定。
根據報導，遭韓國政府建議開徵收反傾銷稅的中國鋼品，為厚度低於4.75公釐的鍍鋅板、鋅鐵合金及彩塗鋼板，涉及4家中國企業。
報導提到，韓國產業通商部貿易委員會將先展開實地考察、聽證會、補充調查等後續程序，將於9月作出最終決定。
長年以來，中國製鋼品屢遭各國調查，如今更是全球反傾銷調查的主要對象。在中國鋼鐵產能過剩下，不少鋼企對外大量低價傾銷各種鋼品，導致各國紛紛祭出反傾銷措施以保護本國產業，包括加徵關稅、反傾銷稅及啟動貿易救濟調查等舉措。
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