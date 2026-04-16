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算力需求井噴 大陸日均Token調用量較上年末增超四成

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
今年3月份，中國大陸日均詞元（Token）調用量突破140萬億，比上年末增長超40%。（上海衛視）
今年3月份，中國大陸日均詞元（Token）調用量突破140萬億，比上年末增長超40%。（上海衛視）

中國大陸人工智慧商業化規模化應用取得階段性突破，到今年3月份，日均詞元（Token）調用量突破140萬億，比上年末增長超40%。

據中新網報導，大陸國新辦星期四（4月16日）舉行新聞發佈會，介紹2026年第一季國民經濟運行情況。

大陸國家統計局副局長毛盛勇在記者會上說，中國人工智慧商業化規模化應用取得階段性突破，到今年3月份，日均詞元調用量突破140萬億，比上年末增長超40%，人工智慧發展賦能千行百業，帶動相關領域快速增長。

毛盛勇說，第一季，規模以上數位產品製造業增加值同比增長11.2%。與人工智慧生產和應用直接相關的電子專用材料製造、集成電路製造行業增加值分別增長32.5%和49.4%。

他說，人工智慧的帶動作用還進一步延伸到上游提供原材料和能源保障的化工和電力行業，帶動作用、拉動作用不斷顯現。

人工智慧 大陸

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