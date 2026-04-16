限制對美出口太陽能設備？ 大陸商務部避答宣稱不了解

外電昨天報導，中國官員已召集其國內太陽能面板設備供應商初步會談，考慮限制向美國出口太陽能設備，引起關注。但中國商務部新聞發言人何亞東今天面對媒體提問時迴避作答，宣稱「不了解有關情況」。

路透社15日報導，除知情人士透露上述訊息外，分析人士與業界認為，中國此舉與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正推動美國擴大太陽能面板產能，以降低對中國依賴有關，同時也是稀土管制思路的延續。

報導指出，中國官方這一傾向尚未正式進入徵求意見階段，因此尚未定案。但上述舉措一旦實施，恐將衝擊美國企業對太陽能相關投資，並阻礙美國在太空運算領域競爭力；目前這正是美中競爭的新領域，也是馬斯克重點布局領域。

分析人士認為，中方若執行這項限制措施，恐將影響特斯拉（Tesla）等美企新建或擴建工廠，以及推動在美國本土化生產的計畫；同時代表中國恐將在其他具優勢領域擴大出口管制，延續管制稀土出口的思路。

目前中國生產全球逾80%太陽能組件，而全球前10大太陽能電池製造設備供應商都位在中國。

路透社3月間曾引述2名知情人士透露，特斯拉正尋求向多家中國供應商採購價值29億美元（約新台幣916億元）的太陽能板與電池製造設備，因為馬斯克正計劃在美國增加100GW（gigawatt，百萬瓩）的太陽能產能。

中國財經媒體2月初報導，馬斯克的團隊1月間私下走訪中國多家太陽能光電企業，考察項目涵蓋設備、矽片、電池組件等，著眼的是中國成本較低的規模化製造優勢，當時已有中國業者證實曾與馬斯克團隊接觸。