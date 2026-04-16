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藉「交友陪伴」為由向未成年人發色情消息 抖音大陸用戶被抓

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
近日，在大陸有抖音用戶涉嫌藉「交友陪伴」為由，向未成年人發色情消息而被抓。（微博照片）
近日，在大陸有抖音用戶涉嫌藉「交友陪伴」為由，向未成年人發色情消息而被抓。（微博照片）

陸媒報導，近期社群媒體抖音在治理中發現，涉未成年人違規行為出現新場景、新手法：部分用戶藉「交友陪伴聊天」向未成年人發送低俗色情訊息，誘導拍攝私密部位；惡意魔改經典動畫，植入血腥恐怖元素，炮製「兒童邪典」；甚至透過AI生成未成年人悲慘形象吸粉引流，不當牟利。目前違法用戶已被抓。

據紅星新聞，引述抖音黑板報15日公告，抖音稱始終高度重視未成年人保護工作，對危害未成年人身心健康的不良內容零容忍，持續從嚴治理相關違規內容和帳號。近1個月針對涉未成年人的違規場景，平台共清理相關違規內容20.4萬條，對8,145個帳號處以清理違規增長粉絲、限制商業變現功能、禁言、封禁等不同梯度的處罰。

部分相關行為違反大陸《未成年人網路保護條例》、《可能影響未成年人身心健康的網絡信息分類辦法》等法令，及《抖音社群自律公約》等平台規則，平台已依法依規從嚴從重處置。

公告舉出典型案例公示：一、藉「交友陪伴聊天」向未成年人傳播低俗色情訊息，嫌疑犯被抓獲。近期，根據舉報線索發現，有用戶冒充未成年女性，以交友、聊天為名搭訕未成年人，在聊天中刻意引導交流隱私話題，誘騙未成年人發送隱私視訊，實施隔空猥褻。平台立即向公安機關報案，最終，該嫌疑人已被公安機關成功逮捕。

二、炮製傳播血腥恐怖「兒童邪典」，近一個月99個帳號被禁言；「奧*澤」、「奧*羊」等帳號利用AI科技對《奧特曼》等經典動畫形象惡意竄改、二創，植入血腥、暴力、恐怖、驚悚元素，危害未成年人身心健康。本平台已下架相關違規內容，並對帳號處以禁言處置。

三、用AI生成未成年人悲慘形象吸粉引流，近1個月45個帳號被處置。「3*2」、「賣*孩」等帳號利用AI技術產生「未成年人生病跪在醫院門口乞討」等內容，刻意營造未成年人悲慘處境，並藉此誘騙用戶互動，以此吸粉引流。平台已下架相關違規內容，並對帳號處以限制投稿、禁言處置。

公告稱，保護未成年人健康成長任重道遠，需要家庭、學校、產業等社會各界廣泛參與、協同努力。抖音將持續強化技術手段，提升審核能力，持續加強對涉未成年人不良內容的全方位治理，與社會各界一道，共同築牢未成年人網路安全防線。

社群媒體 抖音 大陸

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