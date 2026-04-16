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地緣衝突衝擊能源價格 中國：未受到明顯影響

中央社／ 北京16日電

中國國家統計局副局長毛盛勇今天在國務院新聞辦舉行的記者會上表示，受當前地緣衝突影響，國際能源價格大幅上漲，但是中國能源資源供應充足、平穩有序，及時實施了價格臨時調控，因此居民生活與企業生產沒有受到明顯影響。

中東局勢影響國際能源價格，不過中國官方聲稱，中國居民的生活與企業沒有受到明顯影響。

據陸媒澎湃新聞報導，毛盛勇表示，受當前地緣衝突的影響，國際能源價格大幅上漲，一些國家的油價飆漲、供應短缺，生產生活受到嚴重影響。

他說，反觀中國，能源資源供應充裕、平穩有序，同時及時實施了價格臨時調控，居民生活、企業生產沒有受到明顯影響。

毛盛勇聲稱，這得益於多年以來前瞻性布局發展新能源產業，構建起多元化的能源供應體系，極大增強了中國經濟的自主性和穩定性。

國務院 能源

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