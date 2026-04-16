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中東局勢變化下 北京稱中國能源資源供應充裕、平穩有序

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家統計局副局長毛盛勇稱，中東局勢變化下，中國能源資源供應充裕、平穩有序。（中國網）
大陸國家統計局副局長毛盛勇稱，中東局勢變化下，中國能源資源供應充裕、平穩有序。（中國網）

大陸官方表示，中東戰事對中國經濟的總體影響有限，而且可控。且因大陸國內的新能源發展較快，國際原油市場波動對中國的影響也較小。

陸媒澎湃新聞報導，大陸國家統計局副局長毛盛勇16日在國新辦新聞發佈會上表示，從中國的經濟發展基本條件來看，中國確實有條件保持平穩增長。他表示，受當前地緣衝突的影響，國際能源價格大幅上漲，部分國家的油價飆升、供應短缺，生產生活受到嚴重影響。

他指，反觀大陸國內，中國能源資源供應充裕、平穩有序，同時及時實施了價格臨時調控，居民生活、企業生產沒有受到（明顯）影響，這得益於大陸多年來前瞻性布局發展新能源產業，構建起多元化的能源供應體系，極大增強了中國經濟的自主性和穩定性。

毛盛勇指出，第1季支撐經濟增長的一些因素和新動能，從目前掌握的情況來看，應該在今後一段時間仍然有條件繼續保持比較快的增長。同時，中國一些傳統行業仍保持較平穩的增長，「中國作為一個深度融入全球經濟的大國，出口肯定會受到一些影響，但是相對來講，我們還是有優勢，我們的產業鏈完整，能源結構更加優化，各方面的保障條件更加充裕，出口的韌性更強。」

他指，出於以上原因，中東戰事對中國經濟的影響可能有一些，但是影響有限，而且可控。不過他表示，當然還是希望局勢可以儘快平穩下來，有利於全球經濟更好的恢復和發展。

他解釋說，目前中國能源消費總量中，石油占比不到2成，煤炭的兜底保障作用增強，占比超過5成。此外，近年來風光電等新能源也發展較快，非化石能源消費占比上升至2成左右，國際原油市場波動，總體來說對中國的影響比較小。

大陸 北京 能源

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