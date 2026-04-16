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中國3月失業率5.4% 創13個月以來新高

中央社／ 上海16日電

中國國家統計局最新統計資料顯示，中國3月全國城鎮調查失業率為5.4%，較2月增加0.1個百分點，創13個月以來新高。

中國國家統計局副局長毛盛勇今天上午在國新辦記者會上表示，中國3月全國城鎮調查失業率為5.4%；第1季全國城鎮調查失業率平均為5.3%，與去年同期持平，就業形勢呈現整體穩定狀況。

中國3月全國城鎮調查失業率為5.4%，相較先前數據資料，較2月調查（5.3%）增加0.1個百分點，較去年同期（5.2%）增加0.2個百分點，創下2025年3月以來新高。

中國政府在經濟成長趨緩態勢中，持續致力於「穩就業」。

2026年政府工作報告將「城鎮失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上」納為施政目標。中國人力資源和社會保障部（人社部）評估，今年大學畢業生將達1270萬人，再創歷史新高，外界推估這將為中國社會帶來一波就業市場壓力。

失業率 中國

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