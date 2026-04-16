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大陸今年第1季GDP按年增5% 優於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家統計局公布，今年第1季GDP按年增5%，高於預期的4.8%。（浙江日報）
大陸國家統計局公布，今年第1季GDP按年增5%，高於預期的4.8%。（浙江日報）

大陸國家統計局16日公布，今年第1季GDP按年增5%，高於預期的4.8%。從環比看，第1季大陸國內生產總值增長1.3%。

據大陸國家統計局網站，初步核算，第1季國內生產總值33兆4,193億元（人民幣，單位下同），按不變價格計算，按年增長5%，比去年第4季度加快0.5個百分點。

分產業看，第一產業增加值1兆1,941億元，按年增長3.8%；第二產業增加值11兆6,135億元，增長4.9%；第三產業增加值20兆6,117億元，增長5.2%。

大陸國家統計局表示，總的來看，第1季主要宏觀指標增速回升，新動能快速成長，國民經濟實現良好開局。但外部形勢更加複雜多變，國內供強需弱矛盾仍然突出，經濟向好基礎仍需鞏固。下階段，要實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，不斷鞏固拓展經濟穩中向好態勢。

3月份，大陸規模以上工業增加值按年增長5.7%，高於預期的5.5%；社會消費品零售總額按年增1.7%，低於預期的2.3%。

1至3月份，大陸全國固定資產投資（不含農戶）按年增1.7%。其中，民間固定資產投資按年下降2.2%。按月看，3月份固定資產投資（不含農戶）增長0.52%。

但是房地產繼續下降，1至3月份，大陸全國房地產開發投資1兆7,720億元，按年下降11.2%；新建商品房銷售面積按年下降10.4%，降幅比1至2月份收窄3.1個百分點。

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