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DeepSeek招聘去內蒙古草原「守機房」 月薪最高13.8萬元

世界日報／ 中國新聞組╱北京16日電
對於算力中心，烏蘭察布年均氣溫低，天然就是服務器的「免費空調」。示意圖。（取材自微信公眾號）
對於算力中心，烏蘭察布年均氣溫低，天然就是服務器的「免費空調」。示意圖。（取材自微信公眾號）

AI大模型公司DeepSeek於15日發布全新招聘崗位，此次招聘崗位為數據中心高級運維工程師、數據中心高級交付經理，月薪最高達3萬元人民幣（約新台幣13.8萬元）；引起關注的是，DeepSeek選擇的落點是內蒙古烏蘭察布，這裡是國家「東數西算」工程八大樞紐節點之一，有網友表示，「乖乖，守太廟都賺不了這麼多」。

魯中晨報報導，招聘信息顯示，「數據中心高級運維工程師」崗位寫明職責是：負責數據中心技術支撐及運維管理工作，包括服務器硬件、網絡設備的運維評估、監控、調優、診斷、硬件性能優化及工具化開發等，並強調該崗位有「優化運維流程與能效管理」職責。

另一崗位「數據中心高級交付經理」則更偏向數據中心建設與交付環節。招聘信息顯示，該崗位需「負責數據中心項目從立項、建設、交付至運營的全流程項目管理」，並承擔IDC相關自動化運維工具及平台建設、資源利用效率提升等職責。

而從崗位設置看，這兩個職位均圍繞數據中心運行展開，DeepSeek自建資料中心的第一步，就選擇了烏蘭察布。其作為內蒙古算力集群的核心組成部分，也是國家「東數西算」工程八大樞紐節點之一。

截至2025年底，內蒙古全區算力總規模達23.7萬P，其中智算占比超過92%，位居全國第一。全國每新增10P智能算力，就有超過9P落在這片草原上。更關鍵的是，這裡已是算力巨頭的聚集地，華為雲早在2013年入駐，阿里雲計畫總投資超100億元。

網友們看到招聘消息，紛紛表示，「月薪最高3萬，不代表月薪就有3萬，請不要用文字遊戲欺騙善良的人」，「這是工程師，哪是你說的守機房，要是真那麼輕鬆，大把人過去應徵了」。

DeepSeek 蒙古 內蒙古

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