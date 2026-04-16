大陸3月70城市房價跌幅 達到10個月以來最大

路透根據大陸國家統計局公布數據測算，3月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌3.4%，跌幅為10個月最大；按月下降0.2%，跌幅則為10個月最小。

經測算，3月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有14個，2月有10個；下跌54個，2月有53個；持平的2個，2月有7個。

大陸國家統計局城市司統計師王中華解讀，3月份70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月上漲，二、三線城市按月降幅收窄或相同。新建商品住宅、二手住宅銷售價格按月上漲城市個數，均比上月增加。

至於3月份，大陸一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降2.2%，降幅與上月相同。其中上海上漲3.7%，北京、廣州和深圳分別下降2.1%、4.7%和5.5%。按月比由上月持平，轉為上漲0.2%。其中北京持平，上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.2%。

按年看，二線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.3%，降幅擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年下降4.0%，降幅與上月相同。

另外，大陸的一線城市二手住宅銷售價格按年下降7.4%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.3%、6.2%、8.1%和7.0%。二線城市二手住宅銷售價格按年下降6.2%，降幅與上月相同。三線城市二手住宅銷售價格按年下降6.4%，降幅擴大0.1個百分點。