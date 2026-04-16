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陸首個商業太空站計畫今年Q2發射「重要組成部分符合要求」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
迪邇十一號是紫微科技自主研發的首個商業太空站V1.0版（B300組合體）的重要組成部分。由迪邇六號（B300-L03留軌版）及迪邇十一號（B300-F01返回版）兩船組成。（紫微科技網站）
迪邇十一號是紫微科技自主研發的首個商業太空站V1.0版（B300組合體）的重要組成部分。由迪邇六號（B300-L03留軌版）及迪邇十一號（B300-F01返回版）兩船組成。（紫微科技網站）

大陸的首個商業太空站計畫於2026年第2季發射，進入高度360公里、傾角41.5°的近地圓軌道。這是大陸第1個商業太空站。

陸媒科技日報報導，從紫微科技獲悉，該公司近日召開「迪邇十一號」技術狀態報告評審會，經航太領域專家評審，該報告順利通過。

與會專家一致認為，「迪邇十一號」技術狀態明確，功能與性能指標符合研製總要求，可靠性與安全性設計合理，風險識別與分析全面，控制措施有效，各系統間接口協調匹配，可作為正樣研製工作的依據。

據悉，「迪邇十一號」是紫微科技自主研製的首個商業太空站V1.0版重要組成部分。組合體由迪邇六號（B300-L03留軌版）和迪邇十一號（B300-F01返回版）兩船組成。此前，紫微科技已先後完成迪邇五號發射、迪邇六號和迪邇十一號組合體總體方案設計評審、迪邇十一號再入返回彈道設計評審等關鍵節點。

根據任務規劃，商業太空站計畫於2026年第2季發射，進入高度360公里、傾角41.5°的近地圓軌道。2艘船將在軌道上交會對接試驗，迪邇十一號獨立在軌道上運行約一個月後返回地面。

航太 太空 大陸

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