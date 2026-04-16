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大陸賣房新招？參加馬拉松者完賽 可獲購屋補貼46萬元

香港01／ 撰文：許祺安
大陸出現馬拉松參加者可獲購屋補貼。示意圖／ingimage
大陸出現馬拉松參加者可獲購屋補貼。示意圖／ingimage

由大陸南京市棲霞區政府主辦的2026年南京仙林半程馬拉松（簡稱「仙馬」），12日在南京棲霞區羊山公園鳴槍開跑，作為世界田聯精英標牌賽事和中國田徑協會A類賽事，本屆仙馬吸引國內外1.2萬名跑者參與，完賽率高達98.97%，4318人刷新個人最好成績。

值得關注的是，當地官方微信眾公號8日發布《「棲霞有好房，仙馬有好禮」最高補貼10萬元，等您來領！》的通知，根據該通知，今年仙馬有效報名、實際參賽、完賽選手，憑賽事官方出具的對應憑證及本人有效身分證明，可申請享受該補貼。具體標準為報名選手2萬元（人民幣，下同）(約新台幣9.2萬元)、參賽選手6萬元(約新台幣27.8萬元)、完賽選手10萬元(約新台幣46.3萬元)。三檔優惠不重複享受，按最高一檔兌現。

申辦流程上，跑者選購指定「房源庫」內的商品房時，向開發商提交本人身分證明、賽事對應憑證（報名記錄/參賽信息/完賽證書）等材料。

這並非孤例。江蘇無錫、湖北荊州、陝西西安西咸新區等地，也同樣為馬拉松參賽選手提供購房補貼。

以無錫市為例，住房和城鄉建設局3月18日也曾發布為助力2026無錫馬拉松賽事，當地多個部門聯合全市43家房地產開發企業推出參賽選手專屬購房優惠活動。活動期間，參賽選手在無錫市區指定樓盤購買新建商品房，最高可享受8萬元人民幣(約新台幣37萬元)優惠。

湖北十堰、湖北荊州、陝西西咸新區等地也曾推出面向馬拉松參賽者的購房優惠。有分析形容此舉是一種創新的「體育+地產」跨界營銷。

內媒統計，2025年全年，全國共舉辦馬拉松賽事594場，其中全馬參賽規模124.4萬人次、半馬329.69萬人次。

據國家統計局2月公布，一線、二線、三線城市新建商品住宅售價年減幅度都擴大。1至2月，全國房地產開發投資額年減11.1%，新建住宅銷售額年減更達21.8%。

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文章授權轉載自《香港01》

馬拉松 購屋

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