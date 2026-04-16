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北京機器人半馬 大咖競技

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於19日登場，今年共有26個品牌的共300多台人形機器人將同台競技，包括阿里巴巴集團旗下高德地圖、榮耀自研機器人「閃電」、「元氣仔」也報名參賽。

科創板日報報導，阿里巴巴旗下高德地圖於2026年初成立具身業務部，隨後發布自研具身導航基座模型，開始系統布局機器人。高德表示，已在具身智慧領域開展深入布局，並連續公布多款具身模型，積極探索四足機器人、人形機器人等硬體產品形態，成為阿里巴巴集團推出的首個具身機器人產品。

除了阿里高德外，榮耀自研機器人「閃電」、「元氣仔」也報名參賽，成為全球首個由終端大廠派出選手的機器人馬拉松挑戰者。

榮耀技術團隊介紹，榮耀機器人「閃電」集結榮耀在智慧製造與具身AI領域的最新成果，高性能高爆發穩定的本體、高動態運控演算法、即時感知理解與自主決策能力。

模型 北京 阿里巴巴集團

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