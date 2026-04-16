港股資金追捧 再現千元股

大陸大模型公司智譜、MINIMAX近日頻頻挑戰1,000港元（約新台幣4,000元）大關，使得「千元股」再現港股市場。

目前股價超過100港元的公司算港股市場高價股，主要集中在資訊科技業、必需性消費、醫療保健業等行業，其中，港股通標的佔比超過七成。反應近年港股市場對熱門公司追捧，也推高高價股的陣營。

智譜14日盤中最高價再度超過1,000港元，最高一度達1,010港元；不久前，MINIMAX股價也在3月突破1,000港元，最高一度達1,330港元。不過兩檔股票股價15日收盤紛紛回落至800多港元。

證券時報報導，港股市場股價超過100港元的公司，是目前市場股價相對較高的一類群體。截至14日收盤，股價超過100港元的港股上市公司數量有61家，其中股價超過200港元的公司有23家。這裡面，MINIMAX、智譜、寧德時代、老鋪黃金四家公司最新股價超過500港元。

進一步觀察，股價超過100元港股的61家港股公司中，若按照恒生行業分類，資訊科技業公司最多，非必需性消費、醫療保健業等行業公司亦相對較多，相較之下，地產建築業、原材料業等傳統行業公司相對較少。

從市值規模來看，千億港元市值是當前港股高價股的主流。上述61家公司中，總市值超過1,000億港元的有30餘家，約佔一半；其中超過2,000億港元的超過20家。