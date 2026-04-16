知名蘋鏈立訊第1季一天賺1.9億元 淨利潤年增逾兩成

大陸知名蘋果供應鏈公司立訊精密公告，預計2026年第1季歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣36.5億元至37.1億元（約新台幣170億元至173億元），比去年同期增長20%-22%，相當於平均一天賺1.9億元。

立訊精密並透露，受全球記憶體市場漲價影響，公司部分消費電子終端客戶對新品開發及發布節奏進行階段性調整，並相應縮減部分現有產品產量。

立訊精密表示，受上游銅、鋁、鎳等大宗商品價格上漲影響，儘管公司與客戶間建立周期性議價機制，但相關成本壓力在報告期內的傳導仍存在一定時間落差；另方面，自2025年第4季起，外匯市場波動加劇，導致財務費用中匯兌損失增加，但公司透過遠期外匯等衍生品工具積極開展風險對沖。

立訊精密年度業績報告顯示，2025年營收人民幣3,323億元，年增23.64%；淨利潤人民幣166億元，年增24.2%；每股收益人民幣2.29元，年增23.12%。

立訊精密稱，自2025年以來，公司數據中心業務在銅光高速互聯、散熱和電源模組等領域取得多個客戶的重要突破，也為相關業務後續的效益釋放奠定基礎。

儘管報告期內面臨多重挑戰，公司整體業績仍保持向好態勢。立訊精密預計第1季淨利潤年增20%以上成長。

第一財經分析，立訊精密2025年財報有三特點：一是消費電子業務收入占比近80%，依然是公司基本盤。同時，2025年該業務收入年增13.37%，主要受到AI手機、AI可穿戴設備等新興產品需求帶動；二是汽車電子成為公司增長引擎，2025年該業務收入年增185.34%，主要是公司完成德國萊尼集團收購整合，快速導入智能座艙、智駕域控等產品；三是未來通信及數據中心有望成為公司新的增長極，2025年該業務收入年增42.15%，受益於公司高速互連、液冷、電源等產品訂單快速增長。

蘋果是立訊精密的最大客戶，立訊精密為蘋果代工iPhone、AirPods、Apple Vision Pro等多款核心產品。其他客戶還包括三星、華為等消費電子巨頭。