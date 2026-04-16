快訊

啟動小兩會溝通 陸致函籲恢復全面直航 我方稱未接獲訊息

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

香港機場蟬聯2025年 全球最繁忙貨運機場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

國際機場協會十四日發布消息，香港國際機場憑借五○七萬噸的年貨運量，蟬聯二○二五年全球最繁忙貨運機場。

這是該機場自二○一○年以來第十五次獲此殊榮。

中新社報導，香港機場管理局（簡稱機管局）行政總裁張李佳蕙表示，面對區域內的激烈競爭及全球經濟不明朗因素，香港國際機場將加倍努力，積極提升競爭力，為航空貨運業務拓展新領域。 　　

為進一步鞏固航空貨運處理能力，香港國際機場持續推出多項措施。美國聯合包裹運送服務公司（ＵＰＳ）於二○二六年三月在香港國際機場啟動其新樞紐項目建設工程，預計將於二○二八年落成，屆時每年可處理近一百萬噸貨物。機管局亦在二○二五年與香港及廣東省相關部門共同推出「空陸鮮活產品專屬快線」，通過簡化清關程序，經香港國際機場轉運的優質鮮活產品可在數小時內送達粵港澳大灣區主要城市。

香港

延伸閱讀

李家超稱逾500公司排隊赴港上市 香港蟬聯最繁忙貨運機場

旅運暢旺航廈接機車輛壅塞 桃機將試辦租賃車預約接送區分流車潮

陸ODM巨頭華勤技術擬在港上市融資45.5億港元 23日掛牌交易

國際適航…C919認證測試 歐盟人員進駐

相關新聞

消博會 「張雪機車」人氣旺

大陸摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，這次首度亮相在海南舉行的消博會，成為熱門展區之一，服務人員表示，三款車型輪胎使用的是來自台灣的品牌正新輪胎。

按量付費 算力銀行 降低中小企業門檻

大陸工信部近日正式啟動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」、「算力超市」等創新業務模式。對中小企業而言，自建算力不僅前期投入成本高，後續的運維十分繁瑣，「算力超市」的出現改變這種模式，它讓算力變成了隨開隨用的「自來水」，企業只需按需使用、按用量付費。

香港機場蟬聯2025年 全球最繁忙貨運機場

國際機場協會十四日發布消息，香港國際機場憑借五○七萬噸的年貨運量，蟬聯二○二五年全球最繁忙貨運機場。

青年創業 定製化寵物用品 走俏海外

近年來，全球寵物經濟升溫。一批旅居海外的青年創業者，正將中國大陸供應鏈優勢與海外需求對接，推動定製化寵物用品走俏海外。

可翻譯、導航、拍照 AI眼鏡夯

科技消費成大陸消費新趨勢之一，其中ＡＩ眼鏡也是第六屆消博會一大亮點，包括Rokid、科大訊飛的ＡＩ眼鏡也成為問詢度最高展台，甚至也是許多外籍觀展客重點關注產品。隨著使用者的反饋，每家眼鏡產品也不斷推出新技術來優化使用體驗。

繼稀土後再出重招 陸擬限制太陽能技術輸美

中國大陸官員傳出已與大陸太陽能電池設備供應商進行了初步磋商，正考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。