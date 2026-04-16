香港機場蟬聯2025年 全球最繁忙貨運機場

國際機場協會十四日發布消息，香港國際機場憑借五○七萬噸的年貨運量，蟬聯二○二五年全球最繁忙貨運機場。

這是該機場自二○一○年以來第十五次獲此殊榮。

中新社報導，香港機場管理局（簡稱機管局）行政總裁張李佳蕙表示，面對區域內的激烈競爭及全球經濟不明朗因素，香港國際機場將加倍努力，積極提升競爭力，為航空貨運業務拓展新領域。

為進一步鞏固航空貨運處理能力，香港國際機場持續推出多項措施。美國聯合包裹運送服務公司（ＵＰＳ）於二○二六年三月在香港國際機場啟動其新樞紐項目建設工程，預計將於二○二八年落成，屆時每年可處理近一百萬噸貨物。機管局亦在二○二五年與香港及廣東省相關部門共同推出「空陸鮮活產品專屬快線」，通過簡化清關程序，經香港國際機場轉運的優質鮮活產品可在數小時內送達粵港澳大灣區主要城市。