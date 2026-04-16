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中國區總裁：特斯拉上海超級工廠「可造機器人」

聯合報／ 記者林宸誼張鈺琪／綜合報導
特斯拉大陸高階主管首次公開提及上海工廠可能用於製造人形機器人。圖為特斯拉人形機器人與特斯拉電動車在福建廈門舉行的第25屆投資洽談會中展出。（中新社）
特斯拉大陸高階主管首次公開提及上海工廠可能用於製造人形機器人。圖為特斯拉人形機器人與特斯拉電動車在福建廈門舉行的第25屆投資洽談會中展出。（中新社）

特斯拉上海超級工廠為該公司最大生產基地，未來具備製造人形機器人潛力。特斯拉中國區總裁王昊十四日表示，該廠的製造效率與創新能力，將推動執行長馬斯克加速實現相關技術商業化願景。

新浪財經報導，王昊指出，上海超級工廠可能成為量產仿人形態與運動模式機器人的「金鑰匙」。他表示，與其他特斯拉工廠一樣，上海超級工廠能承擔製造包括機器人在內的所有新產品重要職責，並稱，將滿懷信心迎接機器人新時代到來。

這是特斯拉高層首度公開提及，上海工廠可能用於製造人形機器人，亦為馬斯克設定的新戰略重點之一。

馬斯克過去指出，特斯拉在人工智慧與自動駕駛領域的優勢，足以支撐公司較高的市場估值。今年一月，在公布去年業績與交付表現疲弱後，特斯拉表示正由以硬體為核心的企業，轉型為實體人工智慧公司。馬斯克當時宣布，將停止生產Model S與Model X，並把位於加州佛利蒙的工廠改造為人形機器人生產基地。不過，該公司目前尚未正式銷售人形機器人「Optimus」。

分析師指出，大陸在供應鏈與規模方面具優勢，有助生產具成本效益的零組件。馬斯克去年十二月亦曾在社群平台肯定大陸機器人製造商，並預測其將與特斯拉共同主導全球市場。

數據顯示，去年上海超級工廠生產約八十五萬輛汽車，供應大陸市場及出口，占特斯拉全球總產量約百分之五十二；同年特斯拉全球總產量年減百分之八點六，至一六三萬輛。

特斯拉 上海 馬斯克

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