特斯拉上海廠要做機器人 推動馬斯克商業化願景

特斯拉上海超級工廠作為該公司最大的生產基地，未來具備製造人形機器人的潛力。特斯拉中國區總裁王昊表示，該工廠的製造效率和創新能力，將推動CEO馬斯克快速實現該技術商業化的願景。

新浪財經報導，王昊指出，上海超級工廠可能為量產仿人形態與運動模式的機器人提供「金鑰匙」。他說：「與其他特斯拉工廠一樣，上海超級工廠能夠承擔製造包括機器人在內的所有新產品的重要職責，為公司做出我們的貢獻，我們滿懷信心地迎接機器人新時代的到來。」

這是特斯拉高管首次公開提及上海工廠可能用於製造人形機器人，這是馬斯克為公司設定的新戰略重點。王昊並未詳細說明特斯拉是會在上海現有工廠組裝機器人，還是為這項業務新建工廠。

馬斯克曾表示，特斯拉在人工智慧和自動駕駛方面的優勢，證明了公司高昂的股市估值是合理的。今年1月，特斯拉在報告去年業績和交付量疲軟後表示，公司正從以硬體為中心的業務轉型為實體人工智慧企業。馬斯克當時宣布，特斯拉將停止生產Model S和Model X車型，並將位於加州佛利蒙的工廠改造用於製造人形機器人。該公司尚未開始銷售人形機器人Optimus。

分析師指出，大陸在供應鏈和規模方面具有優勢，能夠製造出高質量、成本效益高的零部件。馬斯克去年12月在社交媒體上對大陸機器人製造商表示認可，並預測它們將與特斯拉一同主導全球機器人市場。

上海超級工廠在2025年為中國大陸銷售和出口生產約85.1萬輛汽車，占特斯拉全球總產量的52％，而特斯拉全球總產量下降8.6％，至163萬輛。

特斯拉上海儲能超級工廠於去年2月啟動Megapack大型儲能電池生產，年產能目標為1萬台。每台Megapack機組儲能容量可供3,600戶家庭使用1小時，該工廠年儲能總容量可達40吉瓦時。