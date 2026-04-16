青年創業 定製化寵物用品 走俏海外

近年來，全球寵物經濟升溫。一批旅居海外的青年創業者，正將中國大陸供應鏈優勢與海外需求對接，推動定製化寵物用品走俏海外。

中新社報導，在比利時創業的獸醫專業畢業生孫萌萌表示，歐洲寵物用品市場注重寵物營養健康和生活質量，雖已發展成熟，但競爭格局並不均勻。食品領域被本土巨頭牢牢占據，用品領域則相對分散，存在較多市場機會。因此孫萌萌決定從寵物用品切入，主打科學養寵和環保可持續的理念。

孫萌萌認為，華僑創業者的獨特優勢在於既瞭解中國的供應鏈和設計能力，又熟悉歐洲當地的市場需求和審美偏好。「需要有人去打破壁壘，告訴國外的人，中國製造的東西不僅質量好，設計也非常不錯。」她設計的一款牛皮紙貓窩，採用可回收的材料，既貼合貓咪喜歡鑽紙箱的天性，又輕便可折疊。首批產品推出後便獲得良好的市場反饋。

行業趨勢也在快速變化，海外市場注重環保理念，強調材質可回收，中國廠家也敏銳捕捉到這一趨勢，及時跟進調整。此外，智能餵養設備、健康監測等智能寵物用品同樣是市場增長熱點。

在美國洛杉磯創業的王璇表示，在海外售賣中國製造寵物用品並非簡單的搬運工作，而是一場關於認知迭代與本土化深耕的持久戰。創業初期，王璇憑直覺從義烏進貨，首批產品遭遇滯銷。她意識到，美國養寵人偏好、飼養寵物的品種和體型都與中國有較大差異，讀懂市場才能更好選品。通過擺攤和顧客交流，她發現美國消費者注重產品的交互感和個性化，於是和中國廠家合作推出了可ＤＩＹ的寵物珍珠項鍊，並針對寵物習性改進產品安全性能。

王璇說，她在美國參加寵物展時注意到，寵物用品已從滿足寵物基本生活和社交需求，延伸至寵物飾品、人寵交互產品。她計畫將家鄉新疆的刺繡融入胸背帶設計，推出既符合海外市場需求又具有中式特色的產品。