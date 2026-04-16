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可翻譯、導航、拍照 AI眼鏡夯

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南報導
Rokid展台上展出他們最新的AI眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。記者黃雅慧／攝影
Rokid展台上展出他們最新的AI眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。記者黃雅慧／攝影

科技消費成大陸消費新趨勢之一，其中ＡＩ眼鏡也是第六屆消博會一大亮點，包括Rokid、科大訊飛的ＡＩ眼鏡也成為問詢度最高展台，甚至也是許多外籍觀展客重點關注產品。隨著使用者的反饋，每家眼鏡產品也不斷推出新技術來優化使用體驗。

ＡＩ眼鏡成為外賓最感興趣的展台之一，Rokid展台上展出他們最新的ＡＩ眼鏡，具備即時翻譯、拍照、路線導航功能。據Rokid展台服務人員稱，這兩天已經接待好多組外國賓客。

在Rokid的ＡＩ眼鏡展台上，記者直擊來自烏克蘭的駐華大使涅齊塔伊洛一行人駐足體驗ＡＩ手機，「哈囉，樂奇」他們用中文喚醒Rokid眼鏡，並開始體驗中英文夾雜對ＡＩ眼鏡下指令，他們給出要到北京亮馬河的指令，ＡＩ眼鏡會直接為他們進行路線導航；同時，他們也體驗現場中文交談中，能在眼鏡中呈現英文的翻譯。

據現場工作人員透露，Rokid下款新品預計十一月發布，主要的調整會是在視覺上色彩更豐富。

科大訊飛也推出新款ＡＩ眼鏡，工作人員介紹，訊飛首創唇動識別多模態降噪方案，意指透過鏡頭捕捉說話者唇部運動，結合傳導麥克風採集聲音，精準鎖定目標講話人，即便在高噪環境下，也能實現準確的語音識別和翻譯。目前在京東、天貓開啟一元預購活動，目前預購人數近萬人。

對於當前多家企業競逐在ＡＩ眼鏡賽道，科大訊飛消費者事業群智能眼鏡業務產品總監葛暢表示，科大訊飛專門針對商務辦公場景量身開發智能語音產品。科大訊飛把最擅長的智能語音技術、ＡＩ大模型底座技術，還有端到端同傳大模型翻譯的能力，都融合到ＡＩ眼鏡。

大陸 科大 烏克蘭

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