消博會 「張雪機車」人氣旺

大陸摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，這次首度亮相在海南舉行的消博會，成為熱門展區之一，服務人員表示，三款車型輪胎使用的是來自台灣的品牌正新輪胎。

張雪機車在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站，以領先近四秒的優勢，碾壓杜卡迪、雅馬哈等老牌勁旅，為中國拿下了ＷＳＢＫ ＳＳＰ組別的首個世界冠軍。兩天兩賽，雙冠加冕。憑藉搭載的百分之百自主研發三缸發動機，最高轉速突破一萬六千轉，車架、電控系統全部國產化。

這屆消博會，張雪機車展示八二○ＲＲ、五○○Ｆ、五○○ＲＲ三款車型，其中八二○ＲＲ車型是在三月二十八日ＷＳＢＫ上奪冠的車型。值得注意的是，跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。

據張雪機車海口店總經理吳鍾發介紹，這次是首次參加消博會，希望借助這個展會讓各界了解到張雪機車這個品牌和在售車型。吳鍾發表示，就零件來看，目前大陸廠商零件占大部分，例如卡鉗、剎車盤、輪框、油箱等，包括發動機的零組件，來自大陸廠商會多些。不過，輪胎用的就是正新的。

事實上，張雪機車確有台資廠商的助力，比如輪胎是台灣正新輪胎廈門廠為其量身打造；另一家台資廠商「納獅新材料」則為張雪摩托車零組件進行ＤＬＣ塗層處理，能有效形成乾潤滑保護膜層，在耐磨損、抗腐蝕、導電導熱等性能上實現跨越式提升。

吳鍾發稱，在奪冠之後，張雪機車整體銷量翻了二至三倍，目前最大的市場就是在大陸國內，二○二五年的大陸國內銷量大概在二萬五千台，預計今年的國內銷量目標約六萬多輛。目前張雪機車在大陸有二六五家門店。

談及海外布局，吳鐘發表示，去年在杜拜設置小部分試點，具體要看總公司安排，今年依舊以大陸國內市場為主，二○二六年下半年會持續加大對海外市場的發力。