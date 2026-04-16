快訊

啟動小兩會溝通 陸致函籲恢復全面直航 我方稱未接獲訊息

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

消博會 「張雪機車」人氣旺

聯合報／ 特派記者黃雅慧／海南報導
跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。記者黃雅慧／攝影
跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。記者黃雅慧／攝影

大陸摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，這次首度亮相在海南舉行的消博會，成為熱門展區之一，服務人員表示，三款車型輪胎使用的是來自台灣的品牌正新輪胎。

張雪機車在世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站，以領先近四秒的優勢，碾壓杜卡迪、雅馬哈等老牌勁旅，為中國拿下了ＷＳＢＫ ＳＳＰ組別的首個世界冠軍。兩天兩賽，雙冠加冕。憑藉搭載的百分之百自主研發三缸發動機，最高轉速突破一萬六千轉，車架、電控系統全部國產化。

這屆消博會，張雪機車展示八二○ＲＲ、五○○Ｆ、五○○ＲＲ三款車型，其中八二○ＲＲ車型是在三月二十八日ＷＳＢＫ上奪冠的車型。值得注意的是，跟張雪機車同在展館展示的還有賓利、藍寶堅尼、法拉利、杜卡迪等名車，不過張雪機車展區人氣相對旺。

據張雪機車海口店總經理吳鍾發介紹，這次是首次參加消博會，希望借助這個展會讓各界了解到張雪機車這個品牌和在售車型。吳鍾發表示，就零件來看，目前大陸廠商零件占大部分，例如卡鉗、剎車盤、輪框、油箱等，包括發動機的零組件，來自大陸廠商會多些。不過，輪胎用的就是正新的。

事實上，張雪機車確有台資廠商的助力，比如輪胎是台灣正新輪胎廈門廠為其量身打造；另一家台資廠商「納獅新材料」則為張雪摩托車零組件進行ＤＬＣ塗層處理，能有效形成乾潤滑保護膜層，在耐磨損、抗腐蝕、導電導熱等性能上實現跨越式提升。

吳鍾發稱，在奪冠之後，張雪機車整體銷量翻了二至三倍，目前最大的市場就是在大陸國內，二○二五年的大陸國內銷量大概在二萬五千台，預計今年的國內銷量目標約六萬多輛。目前張雪機車在大陸有二六五家門店。

談及海外布局，吳鐘發表示，去年在杜拜設置小部分試點，具體要看總公司安排，今年依舊以大陸國內市場為主，二○二六年下半年會持續加大對海外市場的發力。

杜拜 大陸

延伸閱讀

張雪要騎摩托飛躍長江稱「這次一定成功」 網勸：好好造車別冒險

偉士牌車友看過來！70 年代失竊最低、越老越值錢的「老鴨母」

海洋經濟新風貌！陸首款量產載人觀光潛水器、仿生魚在消博會吸眼球

大陸消博會「AI眼鏡」爆紅 外國人搶著體驗、詢問度高

相關新聞

消博會 「張雪機車」人氣旺

大陸摩托車品牌「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽中連續兩次奪得冠軍爆火，這次首度亮相在海南舉行的消博會，成為熱門展區之一，服務人員表示，三款車型輪胎使用的是來自台灣的品牌正新輪胎。

按量付費 算力銀行 降低中小企業門檻

大陸工信部近日正式啟動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」、「算力超市」等創新業務模式。對中小企業而言，自建算力不僅前期投入成本高，後續的運維十分繁瑣，「算力超市」的出現改變這種模式，它讓算力變成了隨開隨用的「自來水」，企業只需按需使用、按用量付費。

香港機場蟬聯2025年 全球最繁忙貨運機場

國際機場協會十四日發布消息，香港國際機場憑借五○七萬噸的年貨運量，蟬聯二○二五年全球最繁忙貨運機場。

青年創業 定製化寵物用品 走俏海外

近年來，全球寵物經濟升溫。一批旅居海外的青年創業者，正將中國大陸供應鏈優勢與海外需求對接，推動定製化寵物用品走俏海外。

可翻譯、導航、拍照 AI眼鏡夯

科技消費成大陸消費新趨勢之一，其中ＡＩ眼鏡也是第六屆消博會一大亮點，包括Rokid、科大訊飛的ＡＩ眼鏡也成為問詢度最高展台，甚至也是許多外籍觀展客重點關注產品。隨著使用者的反饋，每家眼鏡產品也不斷推出新技術來優化使用體驗。

繼稀土後再出重招 陸擬限制太陽能技術輸美

中國大陸官員傳出已與大陸太陽能電池設備供應商進行了初步磋商，正考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。