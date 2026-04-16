按量付費 算力銀行 降低中小企業門檻

大陸工信部近日正式啟動普惠算力賦能中小企業發展專項行動，首次提出探索「算力銀行」、「算力超市」等創新業務模式。對中小企業而言，自建算力不僅前期投入成本高，後續的運維十分繁瑣，「算力超市」的出現改變這種模式，它讓算力變成了隨開隨用的「自來水」，企業只需按需使用、按用量付費。

據悉，專項行動明確到二○二八年底將基本建成覆蓋廣、成本低、服務優、生態活、人才強的普惠算力服務體系，為中小企業專精特新發展築牢堅實算力支撐。普惠算力服務體系將在中小企業畫分標準適用的十五類行業中覆蓋門類不少於十類。重點行業企業賦能行動是此次專項行動的五大重點任務之一，錨定製造業、教育、農業、金融四大重點領域，給出清晰的場景化落地路徑。

值得注意的是，專項行動中，既破解「算力買不起、用不起」的成本難題，也打通「算力不會用、用不好」的轉化堵點。

綜合陸媒報導，專家分析，「算力銀行」可以理解成算力的存錢罐，把一些閒置算力資源存進去，平台會智慧調度、錯峰調配，讓算力能存儲、能交易；「算力超市」則是類似電商平台的算力交易市場，匯聚各類算力產品、支持算力在線交易。用戶可直接登錄平台，選擇不同的算力產品，像購買日用品一樣完成支付並使用算力產品。

券商中國報導，北京社科院副研究員王鵬指出，「算力超市」類似網購線上公共算力交易平台，匯聚多家供應商的算力產品，統一標準、明碼標價，靈活計費，中小企業可按需選購、即時調用算力，輕量化運營無額外成本；而「算力銀行」借鑒金融存貸邏輯，企業可存入閒置算力變現獲益，也能跨區域錯峰調取算力，還可申請透支額度、先用後付，既盤活閒置資源，也降低企業採購運維成本、緩解資金壓力。

不過，就實務層面，海光信息副總裁應志偉指出，將閒置算力存到「算力銀行」，需要統一算力的「度量衡」，如果各家硬體像不同幣種一樣沒法互通，算力銀行也很難讓閒置算力流轉起來。