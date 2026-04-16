港媒報導 川普訪陸行程縮短至一天

美國總統川普先前推遲訪陸行程至5月14日及15日。港媒報導指出，雙方針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，包括川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

隨川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「3B」，也就是波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef）。大陸採購美國黃豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求大陸改變以國家為主導的經濟模式。

川習會若如期於5月中舉行，川普預計14日抵達北京，與大陸國家主席習近平舉行雙邊會談。川普在北京的36小時行程中，會在15日參觀北京天壇後離京。川普2017年首次訪陸時，曾安排參觀北京故宮紫禁城。

行程由原定三天縮短至一天，代表峰會實質成果縮水，以及修補美中緊張關係的目標降級。中方擬於14日為川普設國宴，部分美國商界領袖將獲邀出席，然而參與規模目前仍未確定。

美國貿易代表葛里爾稱，美中經貿關係目前保持穩定，川普將在下個月與習近平會晤時，致力於延續這一態勢。

北京外交部發言人毛寧回應，中美經貿關係本質上是互利共贏，雙方應共同落實好兩國達成的重要共識，為經貿合作提供更多穩定性。