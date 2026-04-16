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人行上調境外貸款槓桿率

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

為發揮金融服務實體經濟作用，中國人民銀行與國家外匯管理局昨（15）日宣布上調銀行境外貸款槓桿率，其中進出口銀行由3調升至3.5，並將境外貸款餘額上限核定門檻由人民幣20億元調高至人民幣100億元（約新台幣467億元），此次調整有助擴大銀行合規授信空間，並強化跨境金融支持能力。

此次上調槓桿率將擴大銀行合規授信空間，並配合上調上限至100億元，有助提升外貿及「走出去」項目融資能力，進出口銀行槓桿率上調則強化對「一帶一路」基建及能源項目支持，整體亦有助降低跨境放貸操作與合規成本。

人行於官網公布「關於調整銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知」，境內外商獨資銀行、境內中外合資銀行及外國銀行境內分行的境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5，進出口銀行由3上調至3.5。‌代表該銀行可發放的境外貸款上限為其資本淨額的3.5倍‌。

香港、澳門及台灣金融機構在陸設立銀行機構比照適用；如計算境外貸款餘額上限小於人民幣100億元，統一核定為人民幣100億元。境內銀行亦可透過向境外銀行融出資金方式間接放貸，由境外銀行依所在地法規辦理。

針對政策背景，人行、外管局相關負責人說，2022年已建立銀行境外貸款政策框架，強化本外幣一體化管理與本幣優先原則。近年境外貸款業務穩步發展，規模持續增長，人民幣貸款占比提升。

本次調整包括兩方面，一是提高境外貸款餘額上限計算中的槓桿率參數，將最低核定上限上調至100億元；二是優化間接貸款管理方式，境內銀行透過境外銀行放貸時由境外銀行依所在地法規辦理，但仍需落實風控。

人民幣 中國人民銀行

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