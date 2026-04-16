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繼稀土後再出重招 陸擬限制太陽能技術輸美

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸官員傳出已與太陽能電池設備供應商進行初步磋商，考慮限制向美國出口最先進的技術。（新華社）
大陸官員傳出已與太陽能電池設備供應商進行初步磋商，考慮限制向美國出口最先進的技術。（新華社）

中國大陸官員傳出已與大陸太陽能電池設備供應商進行了初步磋商，正考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

目前大陸生產全球逾80%的太陽能元件，同時也是全球前十大太陽能電池製造設備供應商的所在地。分析指出，若措施落地，可能影響特斯拉等美國企業新建或擴建工廠、推動本土化生產的計畫。

這也代表大陸可能將在其他具備領先優勢的技術領域擴大出口管制，延續此前為應對美國關稅而加強稀土出口管理的思路。

路透引述知情人士報導，分析人士與行業高管普遍預計，大陸可能推出相關出口限制，部分原因在於特斯拉首席執行官馬斯克等人正推動美國擴大太陽能面板產能，以降低對中國供應鏈的依賴。

當前，中美競爭正延伸至以太陽能驅動的太空計算領域，而這一方向是馬斯克重點布局的領域。

為應對人工智慧快速增長帶來的電力需求，谷歌、亞馬遜等美國科技公司也正加大對地面太陽能及儲能系統的投入，並布局軌道資料中心。

特斯拉先前與大陸供應商洽談購買價值29億美元的太陽能面板與電池製造設備，以實現執行長馬斯克（Elon Musk）在美國建設100吉瓦（GW）太陽能產能的目標。

此次潛在採購涉及蘇州邁為、深圳捷佳偉創新能源及拉普拉斯可再生能源科技等企業。部分設備如絲網印刷生產線需獲大陸監管部門出口批准，知情人士稱買方要求設備於今年秋季前交付至德州。

馬斯克計劃將產能用於特斯拉自身需求，部分將供電予太空探索技術公司（Space X）衛星。

馬斯克旗下Space X團隊此前向大陸某龍頭異質結設備廠採購設備，該訂單預計將於5月第一周發貨。馬斯克團隊旗下光電訂單主要分為Space X（S鏈）和Tesla（T鏈），規劃應用場景分別是太空和地面。

馬斯克 美國 關稅

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