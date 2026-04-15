人民幣強勢飆升！對日圓匯率創新高 貿易順差撐升勢

近日，人民幣對日圓匯率創2005年中國採管理浮動匯率制度以來新高。受貿易順差支撐，人民幣買盤穩定。此外，在岸與離岸人民幣對美元同步走強，分析指出，中國對東南亞及歐洲出口擴大，加上人民幣結算增加與資產配置需求，帶動升值動能。

日媒報導，人民幣對日圓升值，在中國轉向管理浮動匯率制度的2005年以來刷新了最高水準。人民幣對日圓匯率13日一度達到23.40日圓區間。2025年底為22.0-22.4日圓。

此外，在岸、離岸人民幣對美元匯率14日雙雙上漲，離岸一度觸及6.81188，在岸價則是6.8165，創2023年3月23日以來新高。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，受美伊談判有可能在近期重啟消息帶動，隔夜美元指數走低，帶動包括人民幣在內的主要非美貨幣升值動能增強。

日媒分析，大陸3月貿易順差為511億美元，持續的貿易順差為人民幣買盤提供了支撐。在中美貿易減少的背景下，中國大陸對東南亞和歐洲的出口增加，貿易順差擴大。隨著以人民幣結算的交易增多、國際化推進，人民幣也更容易成為分散投資風險的對象。

從日本財務省的貿易統計來看，日本的對華貿易收支一直處於逆差狀態。三菱UFJ摩根士丹利證券的首席外匯策略師植野大作表示，在中日外交關係降溫之前，訪日中國遊客的旅遊收支順差抵消了對華貿易逆差的四分之一。因貿易服務收支的實際需求結算帶來的人民幣升值壓力今年依然存在。

日本第一生命資產管理經濟研究所的經濟學家西濱徹表示，在新興市場國家貨幣受中東局勢影響發生波動的情況下，中國的人民幣相對具備穩定性。在分散投資風險方面，以人民幣計價的債券也越來越受到投資者的青睞。不過，他也提到，有關部門可能會遏制人民幣快速升值。