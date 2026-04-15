字節啟動新一輪回購 最新估值破6000億美元

大陸科技巨頭字節跳動據報啟動最新一輪員工期權回購計劃，回購價較上一次價格大幅升值。目前，字節跳動估值從最初報價的5,500億美元一路走高，最新估值已突破6,000億美元。

「濟南時報」引述字節跳動內部信，在職員工的回購價調升至229.5美元，較上一次價格大幅升值14.52%，顯示公司對其核心業務增長及未來上市前景持極度樂觀態度。

回購採取自願參與原則，並針對在職及離職員工提供不同方案。離職員工的回購價每股201.96美元，較前一輪升值約11.97%。

有字節跳動的員工表示，其目前暫無行權計劃，更關注未來公司上市後的股價表現。陸媒解讀，這反映出，在回購價格持續走高背景下，部分員工對字節未來估值仍有更高預期。

期權回購是字節跳動歷年都會進行的項目，一方面是要激勵員工，另一方面是在為公司未來上市做好股權結構的控制準備。

南華早報此前報導，受惠多家投資機構爭相認購一筆價值約9億美元的創始股東轉讓股份，估值從最初報價的5,500億美元一路走高，最新估值已突破6,000億美元。

報導指出，最初的報價與泛大西洋投資集團（General Atlantic）先前的報價相符，目前字節跳動正與多個買家進行談判，尚未最終敲定出售事宜，最終成交價仍有可能更高。