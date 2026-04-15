快訊

中東局勢混沌 台指期夜盤一度飆37,202點再創新高

終於拍板賣了！群創五廠148.5億元賣給日月光 獲利約133億元

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭衝擊 大陸官方：推動氫能發展保障能源安全

中央社／ 台北15日電

美伊戰爭衝擊全球能源供給及價格的背景下，中國國家能源局日前召開能源領域「氫能區域試點」工作推進會，全面檢視先前試辦情況，針對堵點、難點問題部署下一階段重點任務。這項會議並強調，氫能是保障中國「國家能源安全」的「戰略抓手」（著力點）。

氫能被視為清潔、高能量的二次能源，燃燒後僅產生水，是中國官方列為實現2050年「碳中和」目標的關鍵技術，應用於交通運輸、工業及儲能等領域。

根據中國國家能源局官網今天發布內容，這項會議認為，該局先前開闢9個氫能區域展開試辦，係根據各地資源特色、產業基礎，形成差異化發展格局，整體上平穩起步，將為探索氫能產業多元化發展路徑、破解跨部門跨領域協同難題、完善全國氫能產業管理體系，提供重要的實踐支撐。

會議指出，要深刻認識發展氫能產業的重大戰略意義。氫能是全球能源技術革命和產業變革的重要方向，是中國構建現代化產業體系、培育「新質生產力」的關鍵跑道，更是「保障國家能源安全」、推動能源綠色低碳轉型的戰略抓手。

這項會議強調，氫能區域試辦是破解氫能產業發展難題、推動產業「高質量發展」的關鍵抓手。要鎖定「十五五」（第15個5年規劃，2026至2030年）發展目標和「能源強國」建設，堅持因地制宜、統籌施策，以更大力度推動試點走深走實。要強化科技創新，推動先進技術成果轉化與首台裝備的示範應用。

會議提到，同時要加速制度改革，大膽推進「氫能交易」、綠色認證等機制創新。要加大政策支持，強化要素保障。要加強試點協同聯動，樹立「一盤棋」思想，壓實各方責任，凝聚發展合力。以氫能區域試點扎實成效，為保障國家能源安全、推動能源綠色低碳轉型、加快建設現代化產業體系提供有力支撐。

美伊戰爭

延伸閱讀

經濟部：美伊談判結果具不確定性 能源與原物料價格高檔震盪

中東戰事談判結果不確定 經濟部：能源、原物料價格高檔震盪

日本戰略轉型／軍工產業 成早苗經濟學火車頭

美伊衝突牽動大國博弈 學者：美歐分歧加深、北京審慎因應

相關新聞

字節啟動新一輪回購 最新估值破6000億美元

大陸科技巨頭字節跳動據報啟動最新一輪員工期權回購計劃，回購價較上一次價格大幅升值。目前，字節跳動估值從最初報價的5,500億美元一路走高，最新估值已突破6,000億美元。

海洋經濟新風貌！陸首款量產載人觀光潛水器、仿生魚在消博會吸眼球

第六屆消博會上展示了中國製造在水下經濟的進步，不論是代替人類潛入深海探測的水下機器人，還是服務於旅遊體驗的潛水艇，展現大陸海洋經濟的新面貌。

能垂直起降飛行、靈活穿梭街道 UFO造型電鷹飛車在消博會爆火

低空經濟成為第六屆消博會的關鍵字之一，不論是匯天的陸地航母，還是會場首度展出造型吸睛的低空載人飛行器，雖然鎖定應用場景各不相同，但逐步打開低空經濟的想像。

強到快沒對手！寧德時代Q1三元鋰電池佔比超8成 再創新高

據快科技引述大陸乘聯會最新動力電池市場數據顯示，寧德時代在三元鋰電池領域的市佔大幅提升，佔比已經超過81%，創下歷史新高。目前電池行業格局中，寧德時代和比亞迪合計佔據約66%的市佔，剩下三成多空間由國軒高科、中創新航、蜂巢能源等企業競爭。

促進貿易投資便利！大陸將境內外資銀行等境外貸款槓桿率上調

為更好發揮金融服務實體經濟、促進貿易投資便利化作用，中國人民銀行及國家外匯管理局15日公告，調整銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜。將境內外商獨資銀行、境內中外合資銀行、外國銀行境內分行的境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5，香港、澳門和台灣的金融機構在大陸設立的銀行機構比照適用。

中美科技戰延燒 英媒：大陸考慮限制向美出口太陽能製造設備

大陸官員已與太陽能電池設備供應商進行了初步磋商，正考慮限制向美國出口最先進的技術。此類舉措一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。