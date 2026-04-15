美伊戰爭衝擊 大陸官方：推動氫能發展保障能源安全

在美伊戰爭衝擊全球能源供給及價格的背景下，中國國家能源局日前召開能源領域「氫能區域試點」工作推進會，全面檢視先前試辦情況，針對堵點、難點問題部署下一階段重點任務。這項會議並強調，氫能是保障中國「國家能源安全」的「戰略抓手」（著力點）。

氫能被視為清潔、高能量的二次能源，燃燒後僅產生水，是中國官方列為實現2050年「碳中和」目標的關鍵技術，應用於交通運輸、工業及儲能等領域。

根據中國國家能源局官網今天發布內容，這項會議認為，該局先前開闢9個氫能區域展開試辦，係根據各地資源特色、產業基礎，形成差異化發展格局，整體上平穩起步，將為探索氫能產業多元化發展路徑、破解跨部門跨領域協同難題、完善全國氫能產業管理體系，提供重要的實踐支撐。

會議指出，要深刻認識發展氫能產業的重大戰略意義。氫能是全球能源技術革命和產業變革的重要方向，是中國構建現代化產業體系、培育「新質生產力」的關鍵跑道，更是「保障國家能源安全」、推動能源綠色低碳轉型的戰略抓手。

這項會議強調，氫能區域試辦是破解氫能產業發展難題、推動產業「高質量發展」的關鍵抓手。要鎖定「十五五」（第15個5年規劃，2026至2030年）發展目標和「能源強國」建設，堅持因地制宜、統籌施策，以更大力度推動試點走深走實。要強化科技創新，推動先進技術成果轉化與首台裝備的示範應用。

會議提到，同時要加速制度改革，大膽推進「氫能交易」、綠色認證等機制創新。要加大政策支持，強化要素保障。要加強試點協同聯動，樹立「一盤棋」思想，壓實各方責任，凝聚發展合力。以氫能區域試點扎實成效，為保障國家能源安全、推動能源綠色低碳轉型、加快建設現代化產業體系提供有力支撐。