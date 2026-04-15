海洋經濟新風貌！陸首款量產載人觀光潛水器、仿生魚在消博會吸眼球

第六屆消博會上展示了中國製造在水下經濟的進步，不論是代替人類潛入深海探測的水下機器人，還是服務於旅遊體驗的潛水艇，展現大陸海洋經濟的新面貌。

重慶坤聯機械製造的「鮫子」潛水器吸引消費者的目光，坤聯集團市場運營經理李博對本報表示，該款產品主要針對旅遊觀光打造的，最深可以下潛200公尺，不是太深但是夠用。現在旅遊觀光一般是8至20公尺。其是大陸國內首家民用量產的載人觀光潛水器，也是首批量產型，且用於商業用途。因為它是不到5公尺的潛水艇，不屬於船。

李博稱，該款潛水器2019年其實就研發出來，且全部都是大陸國產零件，期間一直在進行安全測試，要求百分百安全，直到去年年初才投產。

李博說，目前「鮫子」潛水器在海南三亞的亞龍灣景區、大東海景區全部都投入使用。現場展品便是從大東海景區拉過來的。此外，在西北地區的寧夏、新疆、舟山、青島也正洽談合作；國外方面，印尼峇里島已經投入運營，未來泰國普吉島、馬爾代夫、澳洲跟紐西蘭也會陸陸續續的全部都鋪開。

他預告，公司下半年會宣布消息，台灣遊客到海南亞龍灣景區、大東海景區遊玩該設施，會有驚喜優惠。

李博觀察，潛海旅遊在全球是有市場的，目前他們溝通很多感興趣客戶，產品對國外客戶比國內市場客戶更有吸引力。且外國客戶更多的是想購買自己私人用，包括像杜拜等客戶興趣很高。而大陸國內比較事國企採購投放到各地景區，更多是商業用途。他們目前也正在研發針對國外客戶私人購買需求、更輕量型的版本，比旅遊版的「鮫子」潛水器再減輕2至3噸。

水下機器人是一種能在水下自主或遙控作業的智慧化裝備。它們如同水下世界的「萬能助手」，能夠代替人類進入深海、渾水、狹窄管道等危險或難以到達的環境，執行多種複雜任務。包括科學研究與環境監測、工程作業、搜救與打撈等。

而來自廣西欽州的廣西滄龍科技則展出仿生機器魚和「探海」水下機器人兩大系列產品，尤其展示的「聽濤」系列仿生機器魚成為全場焦點。色彩鮮艷、機身線條流暢，搭載的高清攝像頭如同「深海之眼」，其能進行生態觀察與環景檢測，吸引不少觀眾圍攏觀看、拍照諮詢。該公司參展負責人稱，希望通過消博會會這個國際平台，讓廣西的海洋智能裝備走出國門，對接東協乃至全球市場。

廣西欽州的廣西滄龍科技展示「聽濤」系列仿生機器魚成為全場焦點，其能在水下進行生態觀察與環景檢測。記者黃雅慧／攝影

重慶坤聯機械製造的「鮫子」潛水器主要針對旅遊觀光打造的，最深可以下潛200公尺。記者黃雅慧／攝影