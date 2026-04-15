能垂直起降飛行、靈活穿梭街道 UFO造型電鷹飛車在消博會爆火

低空經濟成為第六屆消博會的關鍵字之一，不論是匯天的陸地航母，還是會場首度展出造型吸睛的低空載人飛行器，雖然鎖定應用場景各不相同，但逐步打開低空經濟的想像。

湖北電鷹科技研發的電鷹飛車打破對現有低空載人器的印象，充滿未來感的飛碟造型，也是消博會吸引顧客的熱門打卡點之一。據展場負責人對本報表示，電鷹飛車主要功能是面向未來低空出行，比如空中無人出租車、低空旅遊觀光，或是短途載物、跨海島運輸都是應用場景。

不過，電鷹飛車目前還未正式投入運作，負責人稱，該產品去年底剛剛研發測試結束。目前正按照中國大陸政府的政策法規要求申請相關資質。如果資質申請通過，便能正式投入量產。該款產品材料也是全大陸國產化。

而該款產品跟小鵬匯天的差異？他表示，雖然跟小鵬匯天一樣都是低空出行，但有三點不同：一是結構構造、設計原理不一樣。電鷹飛車是全涵道比（指渦扇發動機外涵道和內涵道的空氣流量之比，又稱流量比），就是槳葉內置全涵道比設計，槳葉包含在裡面，最大程度保護槳葉飛機的安全和人員的安全；二是設計酷炫，類似飛碟UFO，也因為這種設計，安全系數比較高，可以貼近樓宇牆面低空飛行；三是尺寸相比同類型產品小很多，對起降場地沒有什麼要求，標準停車位就可以停。

負責人表示，其可以實現1.2噸級的起飛重量，承受載重四人、450公斤的載重，原地垂直起降純電無人駕駛，起飛僅需3秒，充電2小時可續航150公里，僅需4個停車位大小的場地就能垂直起降，能在社區樓頂、城市街巷中靈活穿梭。適合城市低空出行。目前產品還未販售，希望量產之後定價希望控制在人民幣200萬左右。

小鵬匯天則展示全球首款即將量產的分體式飛行汽車「陸地航母」。「陸地航母」以車載自動分合機構為核心突破，實現5分鐘內陸行體與飛行體一鍵自動分離或結合，既是「能裝下飛機的汽車，也是能塞進汽車後備箱的飛機」。用戶通過智能手機或智能鑰匙一鍵操控，僅需5分鐘即可完成陸行體與飛行器的自動分離或結合。

環球時報報導，匯天現階段聚焦於C端市場，目標用戶是「喜歡駕駛、熱愛飛行、追求科技感和與眾不同體驗」的消費者。正加速布局全國飛行汽車體驗網絡，在城市周邊及經典自駕遊線路中建設飛行營地。目前「陸地航母」已收穫超7,000台預訂訂單。

匯天副總裁李銳表示，當前飛行汽車行業面臨兩大核心挑戰：一是低空基礎設施網絡尚不完善，起降點等基礎配套和應用場景、示範區建設亟需加速布局；二是社會認知與安全信任度仍需培育，需建立公眾科普與風險防控雙重機制。

湖北電鷹科技研發的電鷹飛車打破對現有低空載人器的印象，充滿未來感的飛碟造型，是消博會吸引顧客的熱門打卡點之一。記者黃雅慧／攝影

小鵬匯天展示全球首款即將量產的分體式飛行汽車「陸地航母」。是「能裝下飛機的汽車，也是能塞進汽車後備箱的飛機」。記者黃雅慧／攝影