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強到快沒對手！寧德時代Q1三元鋰電池佔比超8成 再創新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電動車電池巨頭寧德時代，20日在港股掛牌。（路透）
大陸電動車電池巨頭寧德時代，20日在港股掛牌。（路透）

據快科技引述大陸乘聯會最新動力電池市場數據顯示，寧德時代在三元鋰電池領域的市佔大幅提升，佔比已經超過81%，創下歷史新高。目前電池行業格局中，寧德時代和比亞迪合計佔據約66%的市佔，剩下三成多空間由國軒高科、中創新航、蜂巢能源等企業競爭。

數據還顯示，2026年3月大陸國內動力電池產量達到178GWh，年增32%，第1季累計產量487GWh，年增26%。不過動力電池裝車率明顯走低，3月裝車率只有32%，處於歷史低位。

電動車市場目前有三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池兩大主流技術路線，各有優劣。簡單言之，三元鋰電池是追求高性能的「短跑健將」，成本較高，但在嚴寒天氣下能保持較好續航力，多為高端車款所配備。而磷酸鐵鋰電池則是注重耐用與安全的「馬拉松選手」，循環壽命長，且耐用。

從歷年走勢來看，寧德時代三元鋰市占率從2022年的57.0%穩步攀升，2023年至62.3%，2024年至69.1%，2025年達到70.9%，2026年第1季直接躍升至81.6%。分析認為，增長背後是寧德時代在高鎳三元、麒麟電池等技術上的持續突破，以及與理想、特斯拉、吉利等主流車企的深度綁定，在高端純電與混動車型市場形成壓倒性優勢。

就二線廠商來看，格局分化明顯，蜂巢能源以7.6%的市佔位居第二，較2022年的3.1%實現翻倍增長，成為寧德時代之外最具競爭力的廠商；中創新航份額下滑至5.4%，較2023年峰值11.8%明顯回落；LG新能源份額驟降至3.2%，較2025年第4季的12.4%大幅縮水；其餘企業份額均在2%以下。

整體來看，一方面突顯三元鋰電池市場集中度進一步提升，寧德時代一家獨大的格局清晰；另一方面，陸企強、韓企弱的消長趨勢仍在持續演進。

就總體動力電池市佔來看，寧德時代第1季整體市佔率42.6%，依舊穩居行業第一。而這也反應在股價上，寧德時代股價近日創下歷史新高，A+H股市值突破2兆元。2025年公司淨利潤超人民幣720億元，日賺近人民幣2億元，動力電池全球市佔率39.2%，連續九年全球第一。

寧德時代 大陸 電動車 比亞迪

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