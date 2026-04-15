大陸商務部副部長李成鋼 盼福特續深耕大陸市場加強企業合作

在品牌成立99周年之際，大陸富豪汽車（Volvo）宣布由大陸媒體人胡錫進擔任「品牌摯友」，引發了廣泛的熱議與質疑。胡錫進隨後透過社交平台分享了用車體驗，強調在駕駛時追求穩重與踏實，官方海報則打出「風浪再大，方向盤要穩；輿論再雜，安全是底線」等口號。

2026-04-15 13:18