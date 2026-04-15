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大陸商務部副部長李成鋼 盼福特續深耕大陸市場加強企業合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼，13日會見美國福特汽車全球執行副總裁柯立時表示，中美汽車產業優勢互補，合作空間廣闊。希望福特汽車公司繼續深耕大陸市場，加強與大陸企業交流合作，為大陸和全球市場提供更多有競爭力的產品。大陸商務部
大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼，13日會見美國福特汽車全球執行副總裁柯立時表示，中美汽車產業優勢互補，合作空間廣闊。希望福特汽車公司繼續深耕大陸市場，加強與大陸企業交流合作，為大陸和全球市場提供更多有競爭力的產品。大陸商務部

大陸商務部副部長兼國際貿易談判代表李成鋼，13日會見美國福特汽車全球執行副總裁柯立時表示，中美汽車產業優勢互補，合作空間廣闊。希望福特汽車公司繼續深耕大陸市場，加強與大陸企業交流合作，為大陸和全球市場提供更多有競爭力的產品。

大陸商務部官網15日發布，李成鋼13日在北京會見美國福特汽車公司全球執行副總裁柯立。雙方就中美經貿關係、福特公司在華發展等進行了交流。

李成鋼表示，習近平主席指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和穩定器，而不是絆腳石和衝突點。去年以來，在兩國元首重要共識戰略引領下，中美雙方經過六輪經貿磋商，在經貿領域達成一系列成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入了更多確定性和穩定性。

柯立表示，福特汽車在華經營多年，高度重視大陸市場和產業鏈供應鏈，願與合作夥伴共同探索業務發展新機遇，希望美中經貿關係保持穩定發展。

福特 大陸商務部 北京 供應鏈 美國

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