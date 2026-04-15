英媒：陸要求馬士基及地中海航運 停止巴拿馬運河港口營運

巴拿馬港口所有權爭議持續延燒，英媒指出，大陸已要求馬士基和地中海航運公司停止在巴拿馬運河營運港口。

金融時報引述消息人士報導，大陸國家發展改委3月在與馬士基和地中海航運代表的會談中，要求對方立即退出巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港。

巴拿馬最高法院1月裁定，香港長和子公司持有的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的經營合約違憲。巴拿馬政府2月強制接管這2個港口，並暫交丹麥航運公司馬士基和總部位於瑞士的地中海航運營運，授權為期18個月。

大陸政府對此表達強烈不滿，誓言會維護中企海外利益。長和2月初公告已對巴拿馬啟動仲裁。

報導稱，馬士基和地中海航運公司被大陸發改委告知，不要「從事損害大陸企業利益的非法活動，並應遵守商業道德和國際規則。」

長和集團去年3月宣布將出售全球港口業務後，中美圍繞巴拿馬運河這一全球貿易戰略樞紐的博弈升級。