陸ODM巨頭華勤技術擬在港上市融資45.5億港元 23日掛牌交易

在中東戰爭引發全球市場波動之際，全球智慧型消費電子產品ODM（原始設計製造）公司、大陸科技企業華勤技術，15日啟動香港招股，計畫最多集資45.5億港元（約新台幣186億元），預計在4月23日掛牌交易，成為2026年「A+H」雙重上市潮的最新一員。

華勤技術成立於2005年8月，總部位於上海，於2023年在上交所主板上市，與聞泰、龍旗，並稱大陸ODM（原始設計製造）三巨頭。華勤技術主要為三星、華為、小米、OPPO、vivo、realme、聯想等知名品牌代工。此外也在筆記型電腦、平板電腦、智慧穿戴、汽車電子等多個領域展開業務。

路透報導，已在上海上市的華勤技術披露，此次全球發售將發行5,850萬股股份，每股最高定價為77.7港元。公司預計最遲在4月22日公佈最終發行價，並計畫在4月23日掛牌交易。

而這次募資，約40%投入核心技術研發，35%用於擴大及優化全球製造體系，15%用於戰略投資與垂直整合，10%補充營運資金。

根據招股書，2023至2025年，華勤營收從人民幣853億元增至人民幣1,714億元，三年翻倍；淨利潤從人民幣26.6億元增至人民幣41.3億元。但毛利率從10.9%降至7.7%，代表代工行業競爭加劇、原材料成本壓力持續侵蝕利潤空間。

更關鍵的是，2025年經營現金流淨額為人民幣-2.23億元，與人民幣41.3億元淨利潤形成逾人民幣63億元剪刀差，應收款高企和存貨積壓正在消耗帳面利潤的真實含金量。前五大客戶貢獻54.1%營收，客戶高度集中放大了議價權失衡風險。

華勤技術選擇赴港上市，延續了大陸科技企業加速佈局香港資本市場的趨勢，也進一步鞏固香港作為全球主要首次公開募股（IPO）市場的地位。

輝達供應鏈、在深圳上市的勝宏科技也啟動香港招股，計畫融資175億港元（約新台幣716億元），將成為伊朗戰爭爆發一個多月以來規模最大的股票發行。

年內已有15家A股公司登陸港股，IPO募資占港股總額超60%；港交所排隊申請已超500件，多數為大陸龍頭企業。

另據2名知情人士透露，大陸電池製造商寧德時代正考慮在香港展開接近50億美元（約新台幣1,580億元）的新一輪融資。先前寧德時代曾以46億美元的香港融資，成為2025年全球最大上市項目。