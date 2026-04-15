今年北京機器人半馬有新看頭！阿里、榮耀將攜首款具身機器人征戰

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松將於19日登場。阿里巴巴集團旗下高德地圖，將於近期發布首款四足機器人，並將參加2026北京機器人半馬。此外榮耀自研機器人「閃電」、「元氣仔」也報名參賽，成為全球首個由終端大廠派出選手的機器人馬拉松挑戰者。

今年共有26個品牌的300多台人形機器人將同台競技。比賽分為遙控組和自主導航組。根據比賽規則，賽隊可以更換機器人完成半馬比賽，但是更換機器人有次數限制和罰時規定。

科創板日報報導，高德相關負責人表示，已在具身智慧領域開展深入布局，並連續公布多款具身模型，積極探索四足機器人、人形機器人等硬體產品形態，預計近期將發布首款四足機器人。這也將成為阿里巴巴集團推出的首個具身機器人產品。

阿里巴巴旗下高德地圖於2026年初成立具身業務部，隨後發布自研具身導航基座模型，開始系統布局機器人方向。

高德地圖於3月31日全量開源具身操作基座模型ABot-M0。據官方介紹，該模型是全球首個基於統一架構的機器人具身操作基座模型，在Libero、Libero-Plus、RoboCasa等多個權威基準測試中實現SOTA。其中在Libero-Plus基準上，該模型的任務成功率達80.5%，較業界此前的標竿方案Pi0提升近30%。

除了阿里高德外，榮耀自研機器人「閃電」、「元氣仔」也報名參賽，成為全球首個由終端大廠派出選手的機器人馬拉松挑戰者。

榮耀技術團隊介紹，榮耀機器人「閃電」集成了榮耀在智慧製造與具身AI領域的最新成果，高性能高爆發穩定的本體、高動態運控演算法、即時感知理解與自主決策能力。

此外，宇樹科技今年也將首次參加機器人馬拉松，參賽的人形機器人型號是H1，由北京、上海、杭州三個公司主體參加半程馬拉松，以全自主模式為主。H1去年參加世界人形機器人運動會時，獲得400公尺、4x100公尺接力賽和1500公尺的冠軍。

就在4月11日，宇樹科技發布的影片顯示， H1人形機器人達到每秒 10 公尺的奔跑速度，打破人形機器人世界紀錄。H1機器人腿長800公分，體重約62公斤。據瞭解，人類頂級短跑運動員博爾特的峰值速度約每秒12.42公尺。

中國電子學會副秘書長梁靚透露，今年有100多支賽隊報名參加人形機器人半程馬拉松，較去年增長近5倍，涵蓋自主導航與遙控兩大類別。其中自主導航賽隊約占40%。

所謂自主導航，即機器人不需要操作員使用遙控器引導，而是透過感測器識別道路、障礙，自主決策。據悉，今年自主導航賽隊的成績將按實際計時記錄，遙控賽隊的成績則要在原有時間上乘以1.2的係數，以此鼓勵更多自主賽隊完賽。