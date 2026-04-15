長江存儲蓋三新廠 衝刺產能

大陸NAND型快閃記憶體龍頭長江存儲計劃在今年將新建成一座晶圓廠基礎上，再建兩座工廠，三座工廠全部投產後，其產能將增加一倍以上。

路透報導，三座新工廠在全面運轉後，每座的產能將達每月十萬片12吋晶圓。而長江存儲目前擁有兩座晶圓廠，合計產能約為每月20萬片，主要用於3D NAND快閃記憶體生產。

知情人士稱，長江存儲位於武漢的第三座工廠預計將於今年稍晚開始運作，並在2027年前達到每月五萬片晶圓的產能，其中一半產能將用於DRAM（如LPDDR5）。公司正進行設備安裝，其中超過50%設備來自本土企業，包括用於晶片垂直堆疊的關鍵設備。

大陸致力降低對半導體等外國技術依賴，自美國商務部於2022年將長江存儲列入實體清單後，該公司已加強與本土供應商合作，例如半導體設備廠中微公司。