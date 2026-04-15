陸AI算力漲價潮一波波 阿里雲一個月漲兩次

今年以來，大陸雲端服務供應商（CSP）阿里雲、騰訊雲、百度雲等紛掀「漲價潮」。其中，龍頭廠阿里雲近日再宣布調價，為一個月內兩次漲價。分析認為，本輪CSP漲價起源於硬體與能源成本上升，但更深層驅動力在於AI時代算力供需關係的結構性重塑。

阿里雲在3月18日曾宣布對AI算力、存儲等產品進行價格上調，其中部分產品最高漲幅達34%。4月13日再宣布旗下大數據開發治理平台DataWorks對標準版、專業版用戶取消每日調用API的數量限制，自14日起對超出部分採用OpenAPI「按量付費」方式。澎湃新聞引述知情人士透露，漲價的一個重要原因是「Token（詞元）調用量暴增」。

百度智能雲3月18日也公告稱，4月18日起，AI算力相關產品服務價格上調約5%至30%；騰訊雲也連續兩次宣布漲價，繼3月11日對部分模型啟動正式收費及漲價後，4月9日宣布將於5月9日起，對AI算力、容器服務及彈性MapReduce（EMR）相關產品價格進行調整。

雲廠商之外，下游模型廠價格也往上修。大陸國產大模型廠商智譜已在年內進行三次API價格上調，分別在2月12日、3月16日與4月8日宣布漲價，漲幅分別為30%、20%與10%。在最新調價後，GLM-5.1在Coding場景的緩存命中Token價格已接近Anthropic旗下Claude Sonnet 4.6水平。

雖然雲廠商和大模型廠商的漲價原因並不完全一致，但都指向以Token消耗為核心的算力需求結構性變化。天使投資人、資深人工智能專家郭濤分析，本輪漲價既源於高端GPU、記憶體晶片等硬體成本的剛性上漲，以及大模型訓練帶來的能耗與碳排放管控成本攀升，也是這些產業龍頭廠商從傳統的「成本加成定價」轉向「價值定價」的戰略調整。

業內人士指出，和海外雲廠商的漲價趨勢相比，中國大陸雲廠商的漲價邏輯更加主動且具有策略化，核心目的並非單純轉嫁成本，而是鎖定付費用戶。國聯民生證券研報指，這次漲價代表20年來雲服務價格只降不升行業慣例被徹底打破。一旦雲服務商在某一服務上成功提價而未引起大規模客戶流失，第二次、第三次漲價就會變得更容易。換言之，大陸雲計算正從價格競爭走向價值定價。