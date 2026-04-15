大陸出口 中東干擾顯現 3月年成長2.5% 增速放緩至五個月低點

大陸海關總署公布的3月出口總值年增2.5%，增速放緩至五個月低點，對主要出口目的地的出口增速全面回落，顯示中東戰爭對大陸出口影響已經出現，但進口金額大增27.8%，創四年多來高點，主因半導體大量進口及大宗商品價格上漲所致。

大陸3月進出口總值為5,909億美元，年增12.7％。其中，3月出口3,210億美元、進口2,699億美元，分別年增2.5％、27.8％；今年第1季進出口總值1兆6,906億美元，年增18％。其中，首季出口9,774億美元、進口7,131億美元，分別年增14.7%、22.7%，單季貿易順差達2,643億美元。

大陸海關總署統計分析司司長呂大良表示，3月對中東地區的進出口由前兩個月的增長轉為下降。他並指，伊朗戰事爆發後，燃料價格急劇上漲且持續處於高位，石油的運輸成本大幅攀升，這些因素正在透過供應鏈傳導，推高全球商品生產與運輸的成本，全球的貨物貿易預計會大幅下滑。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，3月中東局勢驟變，大陸對該地區的出口帶來一定的衝擊，加上去年比較基期較高（關稅戰帶動去年3月出口大爆發），短期內新能源汽車等主要產品出口將繼續對整體出口起到重要支撐作用，預計4月出口增速將回升至6%左右。

華爾街見聞報導，3月原油與天然氣進口量雙雙下滑，而綠色能源產品出口逆勢增長，電動及混合動力汽車海外銷量在3月翻倍並創歷史新高，一定程度上對沖了能源價格大漲的拖累。

大陸車企在澳洲市場首次超越日系品牌，並將在英國的市占率提升至此前的兩倍。分析人士指出，伊朗戰爭推高油價，在短期內可能進一步刺激海外消費者轉向電動出行，有利大陸新能源車及太陽能板等綠色產品的海外需求。

值得注意的是，3月高科技產品出口表現突出，半導體出口量年增13%，出口金額大增84.92%，較前兩月72.6%的增速進一步攀升。

3月按美元計進口年增27.8%，增速顯著高於前值（13.8%），主要原因是高技術產品與中間品進口激增，半導體進口大幅增長，3月半導體進口因全球AI算力需求爆發而顯著增加，大陸國內算力建設和半導體產業鏈擴張也推高對晶片及相關設備的進口需求。

儘管部分大宗商品進口量可能未明顯增加，但國際價格上漲推高進口金額，例如原油、鐵礦石、大豆等主要大宗商品雖增速放緩，但價格仍處高位；工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類產品價格大漲22.3%，直接推高相關原料進口成本。