中東戰事衝擊 陸三月出口放緩

大陸三月出口金額年增百分之二點五，增速放緩至五個月低點，顯示中東戰爭對大陸三月出口的影響已出現，但進口金額大增百分之廿七點八，創四年多來高點，主因半導體大量進口及大宗商品價格大漲所致。

大陸海關總署統計分析司長呂大良表示，三月對中東地區的進出口由前兩個月的增長轉為下降。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，三月中東局勢驟變，為大陸對該地區出口帶來一定衝擊，加上去年基期較高（關稅戰帶動三月出口大增），短期內新能源汽車等主要產品出口將繼續對整體出口起到重要支撐作用，預計四月出口增速將回升至百分之六左右。

華爾街見聞報導，三月原油與天然氣進口量雙雙下滑，綠色能源產品出口逆勢增長，電動及混合動力汽車海外銷量在三月翻倍並創歷史新高，一定程度上對沖了能源價格大漲的拖累。

大陸車企在澳洲市場首次超越日系品牌，並將在英國市占率提升至此前兩倍。分析人士指，伊朗戰爭推高油價，在短期內可能進一步刺激海外消費者轉向電動出行，有利大陸新能源車及太陽能板等綠色產品的海外需求。

值得注意的是，三月高科技產品出口同樣表現突出，半導體出口量年增百分之十三，出口金額大增百分之八十四點九二，較前兩月百分之七十二點六的增速進一步攀升。

三月按美元計進口年增百分之廿七點八，增速顯著高於前值（百分之十三點八），主要原因是高技術產品與中間品進口激增，半導體進口大幅增長，三月半導體進口因全球ＡＩ算力需求爆發而顯著增加，大陸國內算力建設和半導體產業鏈擴張也推高對晶片及相關設備的進口需求。

儘管部分大宗商品進口量可能未明顯增加，但國際價格上漲推高進口金額，例如原油、鐵礦石、大豆等主要大宗商品雖增速放緩，但價格仍處高位。